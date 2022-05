Državni svet z državnim proračunom na ustavno sodišče

Pobudo za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti proračuna in zakona, ki jo je državni svet podprl s 24 glasovi za in enim proti, je vložila Komisija za gospodarstvo obrt, turizem in finance. Njena predsednica Mariča Lah je spomnila, da so na problematiko začeli opozarjati že leta 2018 in ustavno sodišče je pred časom že odločilo, da mora biti samostojnim in neodvisnim organom, ki nadzorujejo delo vlade, zagotovljena finančna avtonomija.