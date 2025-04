Državni svet z vetom na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti

Državni svetniki menijo, da novela ne uvaja ukrepov, ki bi vodili do skrajševanja čakalnih vrst, ampak lahko povzroči večjo škodo slovenskemu javnemu zdravstvenemu sistemu in bolnikom. Državni zbor bo moral o noveli odločati znova.

Na 17. izredni seji je Državni svet Republike Slovenije z 21 glasovi za in 13 glasovi proti podprl predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Svetniki dodajajo, da novela "v občutljiv in kompleksen sistem uvaja obsežne spremembe in omejitve, ki bodo močno vplivale na delo zdravstvenih delavcev ter sodelavcev in delovanje javnega zdravstvenega sistema."

Poudarjajo, da ne vidijo rešitev za zmanjšanje števila obravnav pri koncesionarjih ali v čistem zasebnem delu izvajanja zdravstvene dejavnosti, ki se jih bo težko nadomestilo v okviru javnih zdravstvenih zavodov. "Negativne posledice pa bodo pri tem občutili zlasti pacienti, so še zapisali.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je poudarila, da sprejeti zakon pomembno izboljšuje delovanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti in s tem ključno prispeva k zagotavljanju večje dostopnosti, kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravstvenih storitev. Uvaja tudi boljšo regulacijo, ki bo prispevala k večji transparentnosti in učinkovitosti delovanja zdravstvene dejavnosti ter omogočila ustreznejše varstvo pravic pacientov.

"Verjamemo, da je sprejem zakona korak v pravo smer, saj prinaša številne pozitivne in težko pričakovane spremembe, ki bodo izboljšale kakovost življenja prebivalcev Slovenije," je povedala ob predstavitvi zakona.