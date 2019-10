Državni svet z vetom nad zvišanje minimalne urne postavke za študentsko delo

Gre za novelo zakona, ki jo je državni zbor sprejel pretekli teden, in ki predvideva, da minimalno bruto urno postavko za študentsko delo 5,4 evra na uro . Sprememba bruto urne postavke, ki trenutno znaša 4,89 evra, bi začela veljati 1. januarja prihodnje leto.

Državni svet je na današnji izredni seji s 15 glasovi za in 11 proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona za uravnoteženje javnih financ, ki zvišuje urno postavko za študentsko delo. Državni zbor bo o noveli moral ponovno odločati.

'Zakon prinaša preveliko podražitev študentskega dela'

Veto na zakon, ki ga je DZ sprejel na predlog Levice, je predlagala interesna skupina delodajalcev. Njihovi očitki med drugim letijo na postopek sprejema zakona, ki je bil po besedah državne svetnice Marije Lah "invaliden". Zakon je bil namreč sprejet brez sodelovanja socialnih partnerjev v okviru Ekonomsko-socialnega sveta. Po njenih besedah bi morali opraviti celovito analizo študentskega dela in oceniti dejanske učinke predloga tako na gospodarstvo kot na širšo družbo.

Poleg tega pa zakon po njenih besedah prinaša preveliko podražitev študentskega dela, saj gre za več kot desetodstotno zvišanje. To bi lahko privedlo ne le do zmanjševanja obsega omenjenega dela, temveč tudi do njegove dejanske ukinitve, je posvarila državna svetnica.