Državni svetniki bodo vnovič poskušali izvoliti predsednika DS

Svetniki so izbirali med tremi kandidati. Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je predlagala Jožefa Školča, interesna skupna lokalnih interesov Bojana Kekca, interesna skupina delodajalcev pa Marka Lotriča.

Ker noben od treh kandidatov ni dobil zadostne podpore, so izvedli še drugi krog volitev, v katerem so svetniki izbirali med Lotričem in Školčem. Vendar pa tudi drugi krog še ni prinesel odločitve, saj noben od njiju tudi tokrat ni dobil zadostne podpore. Za izvolitev na predsedniško mesto so namreč potrebni glasovi večine, torej vsaj 21 svetnikov.

Sejo so zato prekinili in se po posvetu odločili, da jo bodo nadaljevali danes. Poleg volitev predsednika DS jih čakajo tudi volitve podpredsednika in sekretarja državnega sveta. Kdo so kandidati za omenjena mesta, pa še ni znano.