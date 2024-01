Državni svetniki na lovu za domnevnimi volkovi

Državni svetnik Branko Tomažič , ki je hkrati tudi predsednik omenjene komisije, je namreč na osnovi informacij, ki so zaokrožile v javnosti – natančneje gre za zapise in opozorila župana Občine Železniki Marka Gasserja na osebnem profilu na Facebook – zahteval, da se razprava o domnevnem izpustu treh volkov na Jelovici in hkratnem drastičnem zmanjšanju populacije volkov iz Živalskega vrta Ljubljana uvrsti na dnevni red izredne seje.

Gasser je namreč 9. januarja na svojem profilu objavil, da so bili s 6. na 7. januar na Jelovici, tik ob meji LD Železniki in LD Nomenj, izpuščeni trije volkovi, kar sklepa po sledeh v snegu. Ob tem je delil fotografije domnevnih sledi volkov, ki so mu jih posredovali občani, in se zaskrbljeno vprašal, ali so bile lovske družine o izpustu sploh obveščene.

Naslednji dan je sledila nova in daljša objava, v kateri je Gasser pojasnil, da se je sam odpravil na lokacijo, kjer naj bi opazili volčje sledi, in sam ocenil, da so na lokaciji poleg sledi vozila tudi sledi volka. "Tudi na lokaciji, kjer so delavci včeraj opravljali posek in spravilo lesa, so vidne sledi in potrjujejo njihove trditve, da so se jim volkovi približali na 10 metrov. Kaj se je dejansko dogajalo in ali gre le za naključni splet okoliščin, je težko ugotoviti, dejstvo pa je, da so volkovi bili prisotni," še navaja.

Kar niti ni tako neobičajno, saj ima na Jelovici svoj stalen teritorij trop volkov, prav tako ni neznanka, da volkovi na dan lahko naredijo res velike razdalje, kar pomeni, da bi lahko na območje Jelovice teoretično zašli tudi volkovi z drugih območij, kjer so stalno prisotni.

Zakaj se državni svetniki sploh ukvarjajo z domnevami?

Pa vendar je zadeva, pa naj bo še tako polna domnev, pritegnila pozornost državnega svetnika Tomažiča, ki je tako 10. januarja na Komisijo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ posredoval pobudo za seznanitev z domnevnim izpustom volkov na območju Jelovice. Kot je v obrazložitvi zapisal Tomažič, se je za pobudo odločil na osnovi tega, ker omenjena komisija pri svojem delovanju ves čas opozarja na preštevilno populacijo volkov v Sloveniji, ki otežuje kmetovanje in vodi celo v opuščanje kmetovanja, zato je ocenil, "da je smiselno, da se seznani z navedeno informacijo, ki je krožila po medmrežju, in na seji pridobi verodostojna pojasnila pristojnih institucij".

Pet dni pozneje so na zasedanje komisije prišli predstavniki vseh ključnih organizacij, in sicer ministrstva za naravne vire in prostor, ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda za gozdove Slovenije, Lovske zveze Slovenije, projekta Life Wolfalps EU, Živalskega vrta Ljubljana in Sindikata kmetov Slovenije. Vsak s svojim strokovnim pojasnilom, ki pa očitno ni prepričal državnih svetnikov, saj so v sporočilu po seji zapisali, da komisija s strani pristojnih ni dobila jasnega odgovora glede domnevne naselitve volkov na območju Jelovice, zato predlagajo, da pooblaščene strokovne službe zadevo ustrezno obravnavajo in raziščejo, kaj se je zgodilo.