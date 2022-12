Državni svetniki odločajo o vetu na novelo zakona o dohodnini

Med pomembnejšimi rešitvami novele zakona, katere uveljavitev vlada načrtuje s 1. januarjem 2023, so še zvišanje skupnega dohodka, do katerega se prizna dodatna splošna olajšava, spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti in dohodkov iz kmetovanja, zvišanje obdavčitve najvišjih plač in dohodkov od najemnin ter nova olajšava za mlade.