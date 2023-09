Državni svetniki omogočili čimprejšnjo uveljavitev zakona

Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov, s čimer so omogočili čimprejšnjo uveljavitev zakona.

Na 7. izredni seji je Državni svet zavrnil predlog odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov, ki so ga poslanke in poslanci sprejel na 45. izredni seji. Pobudo za sprejem odložilnega veta je podala Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter s tem omogočila takojšnje odločanje o predlogu veta in njegovo zavrnitev, s tem pa čimprejšnjo uveljavitev zakona.

Na začetku seje je plenum Državnega sveta nagovoril predsednik Marko Lotrič, ki je med drugim dejal, da se je plenum uspel sestati prvič po katastrofalnih poplavah, ki so v začetku avgusta prizadele Slovenijo. "Mnogi državni svetniki, predvsem župani prizadetih občin, so namreč vsakodnevno intenzivno vključeni v odpravo posledic te, še vedno nepredstavljive naravne nesreče. Nekateri državni svetniki so tudi sami utrpeli neposredno škodo, pri čemer jim izražam sočutje. Državni svet se je v odzivu na dogajanje, ki je ponekod spominjalo na apokalipso, ves čas trudil konstruktivno pripomoči k čim hitrejši aktivaciji vseh možnih resursov za pomoč najbolj ogroženim predelom države in njihovim prebivalcem. Kot enega od ključnih načinov pomoči smo prepoznali svojo vlogo v zakonodajnem postopku, ki se je tudi v tem primeru izkazala za več kot pomembno," je dejal in pojasnil, da je v tej luči Državni svet tudi dvakrat zavrnil predlog zahteve za ponovno odločanje o zakonu in s tem omogočil, da bodo vsi, ki pomoč potrebujejo, to nemudoma dobili.

icon-expand Vojska na Koroškem FOTO: Aljoša Kravanja