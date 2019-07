Državni svetniki z vetom nad financiranje zasebnih šol?

Predlog odložilnega veta na novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Bogomirjem Vnučcem .

Predlagatelji ocenjujejo, da je zakon, ki ga je DZ sprejel v sredo, neskladen z odločbo ustavnega sodišča, saj uvaja razlikovanje med javno veljavnimi programi in tistimi, ki so pridobili javno veljavnost. Uvedba razlikovanja po njihovih navedbah v praksi predstavlja temelj za razlikovanje oziroma omejitev višine sofinanciranja osnovnošolskega programa zasebnih šol, kar pa je v neposrednem nasprotju z odločbo ustavnega sodišča.

Novelo zakona, ki naj bi uresničila ustavno odločbo o financiranju zasebnih osnovnih šol, je DZ sprejel z 42 glasovi za in 36 proti. Podprle so jo LMŠ, SD, DeSUS in SAB, poslanca manjšin ter Levica, SMC je bila vzdržana. V SDS, NSi in SNS so bili proti. Če bo DS izglasoval veto, bo za uspeh zakona nujnih 46 glasov, na katere pa za zdaj ne kaže, saj stranke stališč, kot so napovedale, ne nameravajo spreminjati.