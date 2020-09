Državni zbor bo v petek razpravljal o usodi ministra Hojsa

DZ bo o interpelaciji notranjega ministra Aleša Hojsa razpravljal v petek, seja se bo začela ob 10. uri. Pričakovati je celodnevno razpravo. Čeprav je bil zaradi karantene in samoizolacije nekaterih poslancev LMŠ pripravljen predlog za sejo na daljavo, pa za to ni več potrebe, saj bodo poslanci lahko že prisotni in bo seja potekala kot običajno.

O izredni seji se je danes dogovoril kolegij predsednika DZ. Glede na razpoložljiv čas je za razpravo o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve možnih tudi do 17 ur razprave. Tako je pričakovati, da se bo seja zavlekla v noč. Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so interpelacijo Hojsa 9. junija vložile zlasti zaradi odločitve ministrstva, s katero je odpravilo prepoved koncerta za nekatere spornega hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona v Mariboru. Hojs je medtem premierju Janezu Janši poslal odstopno izjavo po hišnih preiskavah glede nabav medicinske in zaščitne opreme, a Janša o odstopu ni obvestil državnega zbora. Tako se bo minister zagovarjal pred poslanci. icon-expand Aleš Hojs FOTO: Bobo Izredno sejo so zahtevale predlagateljice interpelacije. Sprva je bilo načrtovano, da bi bila seja 14. septembra, a je nekaj poslancev LMŠ pristalo v karanteni in samoizolaciji zaradi okužbe strokovne sodelavke poslanske skupine s covidom-19. V LMŠ so izrazili pričakovanje, da bo v skladu z novimi poslovniškimi določili omogočeno sodelovanje na seji na daljavo. Zaradi zagotovitve pogojev za to so se poslanske skupine s predsednikom DZ Igorjem Zorčičem dogovorile, da bo seja nekaj dni pozneje. Danes je bil za kolegij predsednika DZ sicer pripravljen predlog sklepa za možnost seje na daljavo, a o njem niti niso glasovali, saj za to niso več izpolnjeni pogoji. Poslanci LMŠ bodo namreč zaradi izteka karantene že lahko prisotni v DZ. PREBERI ŠE Zaradi zlorabe uradnega položaja ovadeni Hojs, Kangler in Bradač Vodja poslancev SD Matjaž Han je sicer predlagal, da bi o tem sklepu glasovali na zalogo, za primer, da bi medtem kateri od drugih poslancev pristal v karanteni. A je Zorčič pojasnil, da mora biti izredna seja predvidljiva in trenutno za to ni potrebe. Če pa bodo s tem soočeni v prihodnje, zagotavlja, da se bodo primerno odzvali. Zorčič je na seji kolegija še pojasnil, da se je v ponedeljek sestal s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ponovno je opozoril na upoštevanje ukrepov v DZ za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom. Med sejami je tako po njegovih besedah treba nositi maske, tudi za govornico. V odgovoru na interpelacijo o delu in odgovornosti je minister za notranje zadeve zavrnil vse očitke predlagateljev. Poleg Thompsonovega koncerta, očitki letijo na razmerje med MNZ in policijo, menjavo direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada, aktivacijo 37. a člena Zakona o obrambi ter napadih na policijo s strani samoorganiziranih političnih paravojaških enot (vard). Hojsov odgovor je vlada podprla že junija, ni pa jasno, kako bodo glasovali Desusovi poslanci.