Državni zbor izvolil trojico kandidatov za sodnika na ESČP

Za glasovanje o vsakem kandidatu so med poslance razdelili 81 glasovnic. Na glasovanju o kandidaturi Galiča jih je bilo oddanih 77, pri čemer je 60 poslancev glasovalo za, sedem pa proti. Za kandidaturo Sancinove je glasovalo 52 poslancev, proti jih je bilo 29, medtem ko je kandidaturo Zalarja podprlo 57 poslancev, 24 pa jih je bilo proti.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je predlog kandidatov v DZ poslala v začetku meseca. V njenem uradu so ob tem izpostavili, da so kandidati tako v Sloveniji kot tudi mednarodno priznani pravni strokovnjaki, ki jih predsednica ocenjuje kot zelo primerne in visoko strokovno kvalificirane za opravljanje nalog sodnika na ESČP.

Aleš Galič in Vasilka Sancin sta med drugim profesorja na ljubljanski pravni fakulteti, Boštjan Zalar pa sodnik na upravnem sodišču. Vsi trije so tudi nadomestni sodniki ESČP, torej sodniki, ki nadomeščajo slovenskega nacionalnega sodnika na ESČP v primerih, ko ta zaradi različnih okoliščin ne more sodelovati na sojenjih.

Pirc Musarjeva je kandidate predlagala na podlagi pridobljenih mnenj vlade in Sodnega sveta ter razgovorov, ki so jih v uradu opravili z vsemi osmimi kandidati, ki so se prijavili na razpis. Vlada je bila mnenja, da je vseh osem kandidatov primernih za sodnike na ESČP, Sodni svet pa je dal prednost kandidaturi Galiča, Sancinove ter profesorja na univerzi v Maastrichtu Jureta Vidmarja.