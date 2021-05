Državni zbor ni podprl znižanja DDV na ženske higienske izdelke

Od tretjega maja so higienski vložki, tamponi in nekateri drugi menstrualni higienski pripomočki že manj obdavčeni. Takrat je namreč v skladu z odločitvijo vlade začela veljati dopolnitev pravilnika o izvajanju zakona o DDV, po kateri se za te izdelke obračuna 9,5-odstotna stopnja DDV, in ne več 22-odstotna.

To je danes v državnem zboru v prvi obravnavi predloga zakona o DDV podčrtala tudi državna sekretarka na ministrstvu za finance Maja Hostnik Kališek. "Z novelo pravilnika o izvajanju zakona o DDV je bilo znižanje stopnje DDV realizirano hitreje, kot bi bilo to mogoče s predlagano spremembo zakona," je poudarila. Glede višine davčne stopnje pa je dejala, da je ta sedaj izenačena s podobnimi drugimi izdelki, namenjenimi zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb, kot so hrana in zdravila.