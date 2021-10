Državni zbor noveli zakona o lekarniški dejavnosti prižgal zeleno luč

Predlog novele zakona je v parlamentarni postopek vložila poslanska skupina SMC, ključni spremembi sta bili sprememba meril za opredelitev lekarniške mreže in ponovna možnost vertikalnega povezovanja v lekarništvu. A so na odboru državnega zbora za zdravstvo pomembno predrugačili predlog novele, večino členov so črtali in nekoliko spremenili določbo glede vertikalnega povezovanja. Po predlogu lahko samoupravna lokalna skupnost ustanovi veledrogerista, a se lahko dobički porabijo za poslovanje, opremo, naložbe in kadre.

Določba se nanaša na veledrogerista Farmadent in LL Grosist, ki sta lastniško povezana z mariborsko in ljubljansko lekarno oz. občino.

Poslanski skupini SDS in NSi sta na seji državnega zbora predlagali dopolnilo, s katerim bi črtali to določbo, a so ga danes poslanci večinsko zavrnili.

Poleg tega so v omenjenih poslanskih skupinah predlagali, da lahko lekarna v občini, kjer še nimajo lekarne, ustanovi svojo enoto, če je v tej občini prisoten zdravstveni dom. Pri tem ustanavljanju lekarni ni treba upoštevati razdalje, ki jo zakon opredeljuje, koliko kilometrov mora biti med dvema lekarnama. Poslanci so danes tudi to dopolnilo zavrnili.