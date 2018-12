DZ odredil preiskovalni komisiji o otroški kardiologiji in DUTB

Konstruktivno sodelovanje v preiskovalni komisiji o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nabav medicinske opreme so v razpravi napovedali tudi poslanci ostalih strank, so pa opozorili na nevarnost zlorabe komisije za politično samopromocijo. Posvarili so tudi pred populističnim stališčem, da je v javnem zdravstvu vse črno.

Jelka Godec (SDS) je na seji v imenu predlagateljev pojasnila, da želijo v SDS, NSi in SNS s preiskovalno komisijo o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije, ugotoviti, kdo je odgovoren za to, da program otroške kardiologije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ne deluje kakovostno in varno. Širšo neučinkovitost javnega zdravstva pa po njenih besedah kažejo tudi nepravilnosti pri nabavah medicinske opreme.

Sicer imajo v preiskovalni komisiji vse poslanske skupine enako število članov, predsednika pa izvolijo izmed poslancev, ki so vložili zahtevo za preiskavo. V SDS so napovedali, da bodo za predsednico predlagali Godčevo.

Mojca Žnidarič (SMC) je pozvala stroko, vključno z zdravniško zbornico, naj se uskladi in poišče ustrezno rešitev za program otroške kardiologije. Franc Trček (Levica) je podvomil v učinkovitost komisije. Meni namreč, da je komisija po eni strani preozko po drugi pa preveč razpršeno zastavljena. Blaž Pavlin (NSi) pa je izrazil upanje, bodo odgovorni "za to nacionalno sramoto" kaznovani.

Program otroške kardiologije je Godčeva označila za vzorčen primer neučinkovite organizacije zdravstvene dejavnosti, ki se vleče že leta. Jože Lenart (LMŠ) in Jani Prednik (SD) sta spomnila na škodljivost vnaprejšnjih in pavšalnih ocen o stanju zdravstva in njegovih težavah. Prednik je tudi opozoril, da bi preseganje pooblastil parlamentarne preiskave škodilo preiskavam drugih organov.

'Imamo podatke, ki so zelo zaskrbljujoči'

Informacije po Vrtovčevih besedah kažejo, da je bilo pri dosedanjem delovanju t. i. slabe banke več negospodarnih in protipravnih odločitev, vključno s kaznivimi dejanji."Obstajajo sumi, da je delovanje slabe banke le nadaljevanje problematike bančne luknje in predstavlja poglabljanje te luknje,"je dejal in dodal, da je bila Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) ustanovljena z namenom sanacije bančne luknje, namesto tega pa "smo dobili novo luknjo s starimi kriminalci".

NSi je zahtevo za za odreditev parlamentarne preiskovalne komisije vložila ob podpori vseh ostalih parlamentarnih strank. Med razlogi zanjo je Vrtovec navedel tri revizijska poročila računskega sodišča, ki problematizirajo način delovanja slabe banke, pa tudi več kriminalističnih preiskav, kazenske ovadbe in "različne medijske zapise". "Imamo podatke, ki so zelo zaskrbljujoči," je poudaril.

Preiskovalce bo zanimalo, kdo so bili ključni odločevalci pri prenosu slabih terjatev

Preiskovalna komisija, ki ji bo predsedoval sam, se bo osredotočila na obdobje od februarja 2009 naprej, ko so po Vrtovčevih besedah s strani Evropske komisije prišli prvi pozivi k ustanovitvi slabe banke. Med cilji preiskave je izpostavil preverjanje ustreznosti poteka odločanja v vseh postopkih prenosa slabih terjatev na slabo banko.

Nanjo so bile po njegovih besedah namreč prenesene tudi terjatve podjetij, ki so redno odplačevala svoje obveznosti. Ta podjetja so nato pristala v stečaju in bila prodana po nizki ceni."Mnogim podjetjem se je zgodila krivica, ker je prevladal interes posameznikov, ki so bili v poslovodstvu slabe banke," je dejal.

Preiskovalce bo tako zanimalo, kdo so bili ključni odločevalci pri prenosu slabih terjatev, kakšni so bili kriteriji za določitev terjatev in njihove vrednosti ter po kakšni ceni so banke DUTB zaračunavale prenešena slaba posojila.

Preveriti želijo tudi upravljanje s slabimi terjatvami in interno poslovanje DUTB. Kot je opozoril Vrtovec, so se namreč nekateri posamezniki, ki so sodelovali pri nastajanju bančne luknje, pozneje prezaposlili na slabo banko.

"Eden bistvenih elementov delovanja preiskovalne komisije pa je ugotavljanje, na kakšen način in po katerih merilih je slaba banka preverjala kupce terjatev, da ti terjatev niso prodali prvotnim dolžnikom ali z njimi povezanim podjetjem," je pojasnil.

Ključna naloga preiskovalne komisije bo sicer ugotoviti, ali so pri nepravilnostih v zvezi z delovanjem DUTB sodelovali nosilci javnih funkcij oz. ali je bila vpletena politika."Obstajajo indici, da je politika bila vpletena," je še dejal Vrtovec.