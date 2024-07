Državni zbor potrdil zakonski predlog vlade za pomoč ribičem

Ribiči bodo v skladu s spremembo 15. člena zakona upravičeni do novega načina likvidnostne pomoči in s tem nadomestil za izpad dohodkov, spremembe 21. člena pa urejajo pravno in finančno pomoč za ribiče, ki jim hrvaški organi izdajajo kazni zaradi ribolova v delu morja, ki po arbitraži pripada Sloveniji.

Poslanci so danes na glasovanju v DZ s podporo 54 poslancev izmed 72 navzočih sprejeli vladni predlog sprememb zakona o ureditvi določenih vprašanj med Slovenijo in Hrvaško zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča, v skladu s katerim bo država še naprej nudila pravno in finančno pomoč slovenskim ribičem.

Država bo po potrebi zagotovila sredstva za povračilo glob, če bi hrvaški organi začeli s postopkom prisilne izterjave. Vse kazni, doslej izdane slovenskim ribičem, sicer skupno znašajo okoli 3,4 milijone evrov.

Do vladnega predloga so bili danes v razpravi pred glasovanjem kritični v opozicijski stranki SDS, ker ta predvideva finančno pomoč le v primeru pravnomočnih kazni za ribiče, ki se z ribolovom dejansko preživljajo, in ker uvaja spodnjo mejo 500 kilogramov ulova letno, pod katero ribiči ne bi bili več upravičeni do nadomestila za izpad dohodkov. Vložili so amandma, ki bi omenjeno mejo odpravil, vendar ga je DZ danes na glasovanju zavrnil.

Poslanci SDS so vladi očitali, da s spodnjo mejo 500 kilogramov letnega ulova ribiče deli na prvo- in drugorazredne, v največji koalicijski stranki Svoboda pa so poudarili, da gre za razlikovanje med ribiči, ki se z ribolovom preživljajo, in ljubiteljskih ribičev z registrirano gospodarsko dejavnostjo, ki pogosto niti ne lovijo v delu Piranskega zaliva, ki je predmet spora.

V SDS so pred časom pripravili svoj predlog sprememb zakona, v skladu s katerim bi vlada ribičem na podlagi oddanih vlog v 30 dneh vnaprej poravnala doslej izdane globe. Vlada je to zavrnila z razlago, da bi Slovenija s tem priznala pristojnost hrvaških organov v delu morja, ki po arbitraži pripada Sloveniji.