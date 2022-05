V stanovanjskem skladu za nove poslance na voljo 49 enot

Ob tem, ko se novi poslanci počasi privajajo na novo delovno okolje, se bodo nekateri med njimi – tisti iz odročnejših krajev – morali kmalu privaditi tudi na nova domovanja. Parlamentarna komisija je danes potrdila razpis za najem službenih stanovanj v prestolnici.

Janja Sluga, poslanka Gibanja Svoboda, predsednica mandatno-volilne komisije DZ, pojasnjuje: "V stanovanjskem skladu je 49 stanovanjskih enot, pri čemer so v sedmih stanovanjskih enotah poslanci, ki so bili znova izvoljeni in so jim bila stanovanja dodeljena že v prejšnjem mandatu." Med njimi sta denimo SDS-ova Eva Irgl, pa poslanec Levice Miha Kordiš. V službenem stanovanju že živi tudi koroški poslanec Jani Prednik.

"Gre za okoli 40 kvadratov, to stanovanje imam pa samo za primere, kadar seje trajajo predolgo. In potem naslednji dan zgodaj nadaljujemo, takrat prespim v Ljubljani, drugače pa se redno vračam na Koroško," pojasnjuje poslanec SD Jani Prednik.

Koliko znaša najemnina?

V prejšnjem sklicu je bilo treba za najmanjše, približno 19 kvadratnih metrov veliko stanovanje, plačati le nekaj več kot 70 evrov. Najdražja je bila dobrih 59 kvadratnih metrov velika enota, najemnina pa je znašala še vedno zelo ugodnih 270 evrov. "Upam, da smo podaljšali pogodbo in ostajam v istem stanovanju. Najemnina me pride okoli 160 evrov, vsi stroški skupaj pa od 350 do 400 evrov," še dodaja Prednik.

Gre za neprofitno najemnino, precej nižjo od tržne. Tudi do dvakrat ali trikrat dražja so primerljiva stanovanja v središču Ljubljane. A očitki, da gre za nadstandardna, celo luksuzna domovanja, so neutemeljeni, so v preteklosti zatrjevali poslanci.

Državni zbor je danes objavil tudi zneske, ki jih bodo prihodnja štiri leta iz državne blagajne prejemale politične stranke. Največ, skoraj 60 tisočakov, bo vsak mesec prejelo Gibanje Svoboda, dobrih 40 tisočakov največja opozicijska stranka SDS. Precej denarja bo šlo tudi na račune neparlamentarnih strank, ki so na volitvah dobile vsaj odstotek podpore. Mesečno jim po zakonu pripada med pet in 10 tisoč evrov.