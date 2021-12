Državni zbor skozi predlog novele zakona o DDV. Kaj vse novela predvideva?

Z njim se predlaga ukinitev predložitve dodatne dokumentacije ob prvi predložitvi obračuna DDV. S 1. julijem 2022 se predlaga tudi ukinitev praga za obvezen vstop kmetov v sistem DDV. Slednje je namenjeno poenostavitvi delovanja sistema DDV za kmete, saj ne bi bilo več vsakoletnega preverjanja obsega katastrskega dohodka in obdavčljivih subvencij ter posledičnega identificiranja kmetov za DDV po uradni dolžnosti.

Predlog novele, ki ga državni zbor obravnava po nujnem postopku, med drugim predvideva prenos treh evropskih direktiv in izvedbene uredbe, ki urejajo med drugim plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) pri čezmejnem trgovanju na daljavo oz. e-trgovanju.

Predvideno je tudi, da bi z zakonom odpravili oprostitev plačila DDV ob uvozu pošiljk neznatne vrednosti (meja je bila določena pri 22 evrih). Oprostitev plačila DDV za uvoz vrednosti do 22 evrov je bila sicer odpravljena že 1. julija letos s pravilnikom.

Predlagano je, da bi lahko podjetja uveljavljala odbitek DDV pri nabavi motornih vozil (avtomobilov, motornih koles ter koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem), če bi bila ta vozila namenjena za opravljanje dejavnosti zavezanca. Pri tem bi moralo biti takšno vozilo brez izpustov ogljikovega dioksida in z davkom ne bi smelo stati več kot 80.000 evrov.

Predlog predvideva, da bi trgovci in drugi izdajatelji računov te v papirni obliki izročali le še na zahtevo kupcev, sicer pa ne več. Minister za finance Andrej Šircelj je pri tem v državnem zboru poudaril, da to ne pomeni, da se račun ne bo izdal, ampak ga le ne bo treba izročiti v fizični obliki. "To nima nobene povezave z izdajo računa, saj bo davčni zavezanec še vedno moral izdati račun, ki bo evidentiran," je dejal.

Mnenja koalicije in opozicije nasprotujoča

"Zakon prinaša poenostavitev in razbremenitev pri izpolnjevanju davčnih obveznosti in sledi ciljem okoljske politike," je v imenu SDS strnil Jure Ferjan. Po besedah Roberta Polnarja ga podpirajo tudi v poslanski skupini DeSUS. V SMC so po besedah Dušana Verbiča prepričani, da bo predlog prek pospešene porabe na eni strani pozitivno vplival na prihodkovno stran državne bilance, na drugi strani pa zmanjševal administrativna bremena poslovnih subjektov.