Državni zbor sprejel zakonsko novelo za razdelitev računalnikov

V lani sprejeti noveli zakona o spodbujanju digitalne vključenosti so na ministrstvu za digitalno preobrazbo predvideli nov ukrep za spodbujanje digitalne vključenosti za osebe, ki si same ne morejo oz. si zelo težko privoščijo nakup računalniške opreme – mehanizem za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme.

Za izposojo računalniške opreme je bil vzpostavljen računalniški sklad, nad katerim bdi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Na podlagi prvotne novele je bilo upravičencev do računalniške opreme v računalniškem skladu približno 500.000.

Danes obravnavano novelo zakona so na ministrstvu pripravili, ker se zavedajo, da bi preveliko število hkrati oddanih vlog lahko ohromilo delovanje javnega štipendijskega sklada, je na današnji seji DZ pojasnila Emilija Stojmenova Duh. Osnovni namen zakonske podlage je tako po pojasnilih ministrstva zagotoviti bolj učinkovito delovanje mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme, predstavlja pa tudi pravno podlago za izboljšanje in racionalizacijo načrtovanih procesov za zagotavljanje digitalne vključenosti. Ta pojem sicer obsega veliko več kot le zagotoviti potrebno računalniško opremo, je pa ta eden od glavnih stebrov pojma, so po sprejemu novele navedli na pristojnem ministrstvu.

Posameznik brez računalniške opreme namreč ne more vstopati v digitalni svet, so dodali, zato je treba s sodobno informacijsko tehnologijo zagotoviti ustrezne možnosti za vključevanje vseh prebivalcev v informacijsko družbo ter jih ob tem s spodbujanjem dejansko vključiti v sodobne družbene in tehnološke tokove, od česar bodo imeli konkretne koristi.

Predlog novele tako kot upravičence določa vse, ki imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka in so kot prejemniki otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred. To pomeni upravičence, katerih mesečni dohodek na družinskega člana po novem ne presega 230,76 evra. Če bo še kaj opreme ostalo, se bo lahko krog upravičencev razširil na drugi dohodkovni razred. Javni sklad bo prvi javni poziv objavil najpozneje do 30. aprila.

Ta novela bo po prepričanju ministrice omogočila hitrejšo razdelitev razpoložljivih računalnikov, s tem pa neposredno zmanjševanje digitalnega razkoraka v Sloveniji. "Dejstvo je, da lahko digitalna preobrazba izboljša kakovost življenja, vendar pa to velja le za tiste, ki so je tudi deležni," je poudarila.

Novelo zakona so na glasovanju podprle koalicijske poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Nasprotovali pa so ji v SDS in NSi. V SDS so zaradi nakupa 13.000 prenosnih računalnikov za nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, ki ga je ministrstvo za digitalno preobrazbo izvedlo lani, januarja vložili interpelacijo zoper ministrico Stojmenovo Duh. Med drugim ji očitajo sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela in sum oškodovanja davkoplačevalcev. "Obravnavani predlog novele zakona ni namenjen temu, kar vi govorite, da se bo pospešilo razvoj digitalizacije v Sloveniji, pač pa rešujete svojo lastno napako, torej nakup računalnikov za 6,5 milijona evrov," je na današnji seji dejal poslanec SDS Andrej Kosi.