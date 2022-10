Državni zbor tudi v drugo potrdil spremembe družinskega zakonika

Državni svet je odložilni veto vložil, ker so spremembe po njegovi oceni zaobšle voljo ljudstva glede obravnavanega vprašanja, izraženega na referendumih leta 2012 in 2015. Posledica ureditve, po kateri zakonska zveza ni več opredeljena kot življenjska skupnost moža in žene, ampak kot skupnost dveh oseb, je po njegovem mnenju ravno to, kar je bilo na referendumih zavrnjeno, to pa je pravica istospolnih parov do posvojitve otroka.

Vlada je želela s spremembami slediti ustavnima odločbama, objavljenima julija. Zakonska zveza je opredeljena kot skupnost dveh oseb, in nič več kot skupnost moža in žene, istospolnim partnerjem pa je omogočena posvojitev otroka.