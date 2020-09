Državni zbor v nadzorni svet STA imenoval Radovana Cerjaka

Minister za kulturo Vasko Simoniti je Radovana Cerjaka predstavil kot pravnega strokovnjaka, ki bo po mnenju ministrstva in vlade dobro opravljal nadzorstveno vlogo v nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije (STA). Zavrnil je opozicijske očitke, da bi morala zdajšnja vlada končati postopek imenovanja nadzornika, ki ga je začela prejšnja vladna ekipa, ne pa objaviti novega javnega poziva. Opozoril je, da vlada Marjana Šarca v zahtevanem roku v DZ ni poslala predloga kandidata. Ministrovi razlagi je v predstavitvi stališč poslanskih skupin pritrdila Alenka Jeraj (SDS).

Poslanci Levice, LMŠ, SD in SAB so se že pred glasovanjem v skupni izjavi izrekli proti Cerjakovemu imenovanju v nadzorni svet STA. "Ugotavljamo, da kandidat ne izpolnjuje niti strokovnih pogojev niti etičnih meril za imenovanje predstavnika ustanovitelja v nadzornem svetu STA," so zapisali. Očitali so mu, da med drugim ne izpolnjuje pogoja delovnih in vodstvenih izkušenj.

V Levici, LMŠ, SD in SAB so prav tako opozorili na vprašanje konflikta interesov, saj po njihovih navedbah Cerjak "redno sodeluje z Novo24TV, Demokracijo in drugimi mediji, ki so povezani z največjo koalicijsko stranko ter nastopa v vlogi odvetnika teh v pravnih postopkih". Menijo, da želi SDS s Cerjakovim imenovanjem "po svoji meri prikrojiti medijski prostor" ter s tem resno ogroziti neodvisnost STA.

Sicer je v predstavitvi stališč poslanskih skupin Bojana Muršič (SD) spomnila, da je bil razpis za mesto v nadzornem svetu STA objavljen v uradnem listu že oktobra lani v času Šarčeve vlade, postopek pa bi morala zdajšnja vlada končati. Kandidatka je bila že izbrana, česar predlagatelji niso navedli v gradivu, je opozorila.

Namesto tega je po besedah Muršičeve vlada Janeza Janše vse začela na novo in na začetku julija objavila nov javni poziv za kandidiranje za člana nadzornega sveta STA. Da bi morali zakonito izpeljane postopke nadaljevati tudi pod zdajšnjo vlado, ne pa jih ustaviti in v novem postopku nagovoriti svoje politične privržence k prijavi, se je strinjala tudi Maša Kociper (SAB).

Po besedah Luke Mesca (Levica) Cerjak kot član SDS ne ustreza niti strokovnim pogojem niti etičnim merilom, ki jih zahteva mesto v nadzornem svetu STA. Kritičen je bil do Cerjakovih "vulgarnih in primitivnih" izjav na družbenih omrežjih in ga označil "za še en obraz sovražnega govora". Tudi Andreja Zabret (LMŠ) je dejala, da Cerjakova strankarska opredeljenost ne ustreza nadzorniškemu mestu.

Poslanske skupine SMC, NSi, DeSUS in SNS niso predstavile svojih stališč do Cerjakovega imenovanja v nadzorni svet STA.