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Slovenija

Državni zbor zavrnil imenovanje Hrovata za vrhovnega sodnika

Ljubljana, 20. 10. 2026 15.45 pred 40 minutami 4 min branja 19

Avtor:
STA
Okrožno sodišče v Ljubljani

DZ je s 33 glasovi za in 44 glasovi proti zavrnil predlog za imenovanje Borisa Gabrijela Hrovata za vrhovnega sodnika, s čimer je sledil mnenju MVK. V SDS so ob tem poudarjali pomen neodvisnosti sodstva, v opoziciji pa opozarjali na spodkopavanje pravosodne veje oblasti. DZ je ostalih šest sodnikov podprl, pri treh od teh ni sledil mnenju MVK. V Sodnem svetu so medtem po zavrnitvi kandidata Hrovata izrazili zaskrbljenost, med drugim so posvarili pred nadomeščanjem strokovno utemeljenih kandidatur s politično presojo.

Proti imenovanju Hrovata so danes glasovali v SDS in NSi, SLS in Fokusu ter v Demokratih. Proti imenovanju so bili tudi trije poslanci Resnice, vzdržal pa se je Zoran Stevanović.

Poslanec Franc Breznik iz SDS se v stališču poslanske skupine pred glasovanjem o Hrovatu o njem ni konkretno izrekal. Je pa dejal, da v SDS pričakujejo "sodnike, ki znajo svoje odločitve prepričljivo utemeljiti, prepoznati kršitev in jo odpraviti".

Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
FOTO: POP TV

Poudaril je, da mora kandidat za vrhovnega sodnika izkazovati najvišjo raven strokovnosti, samostojnosti in spoštovanja človekovih pravic. Breznik se je med drugim vrnil v čas komunizma in dejal, da je takrat pri kadrovanju v sodstvu imela pomembno vlogo "moralnopolitična primernost nekdanjih sodnikov, pravo pa je bilo podrejeno tudi ciljem vladajoče ideologije".

Breznik je dejal, da so nekateri podedovani vzorci globoko zakoreninjeni v delu slovenskega sodstva. "Kažejo se v pretiranem formalizmu, nekritičnemu sledenju institucionalnim avtoritetam, zapiranju pred strokovno kritiko in premajhni pripravljenosti priznati lastne napake," je poudaril Breznik.

V koalicijskih NSi, SLS in Fokus ter Resnici stališča o kandidatu niso predstavili.

Medtem so v opozicijskih Svobodi, SD in Levici pred glasovanjem o Hrovatu v stališčih poudarjali pomen odnosa DZ do neodvisnosti sodstva, strokovnih institucij in odgovornosti, ki jo imajo kot zakonodajna veja oblast. Spomnili so, da je koalicijska večina na mandatno-volilni komisiji (MVT) zavrnila štiri predloge za imenovanje sodnikov.

Je pa DZ danes sprejel predloge za imenovanje ostalih šestih sodnikov. V nasprotju z mnenjem MVK je podprl Mojco Primožič Kužner za okrožno sodnico na Okrožnem sodišču v Kopru, Urško Zurovac za okrožno sodnico na Okrožnem sodišču v Kranju in Marka Poharja za višjega sodnika na upravnem sodišču.

Podprl je tudi imenovanje Mateje Pirc Svete za okrajno sodnico na Okrajnem sodišču v Novem mestu, Petro Kukovec za okrožno sodnico na Okrožnem sodišču na Ptuju ter Klavdijo Sitar Šinkovec za okrajno sodnico na Okrajnem sodišču v Kranju, ki pa so dobili tudi zeleno luč MVK.

V Sodnem svetu zaskrbljeni

"Sodni svet se zaveda, da je odločitev državnega zbora o predlogu za imenovanje kandidata na mesto vrhovnega sodnika, ki ga poda Sodni svet, akt politične diskrecije, a zavrnitev predloga, ki so ga soglasno podprli vsi člani Sodnega sveta, napeljuje na misel, da se strokovno utemeljene odločitve o imenovanju sodnikov nadomeščajo s politično presojo," je v izjavi za javnost, objavljeni na spletni strani, zapisal Sodni svet.

Obenem so opomnili, da neodvisnost sodstva zagotavlja ustavno jamstvo vseh posameznikov in temelj demokratične pravne države.

Sodni svet
Sodni svet
FOTO: POP TV

Današnja odločitev DZ, ki je zavrnil imenovanje predlaganega kandidata Gabrijela Hrovata na mesto vrhovnega sodnika, pa zbuja skrb, so zapisali. Vnovič so obrazložili svojo odločitev in izpostavili, da gre za višjega sodnika svetnika in vodjo kazenskega oddelka ljubljanskega višjega sodišča, ki je izkazano visoko strokoven in ima več kot dvajsetletne izkušnje v sodstvu. "Odločitev državnega zbora vzbuja pomisleke o spoštovanju strokovnih meril pri imenovanju sodnikov ter o varovanju neodvisnosti sodstva kot enega od temeljev demokratične in pravne države," opozarja Sodni svet.

Spomnili so tudi na njihovo vlogo v sistemu zavor in ravnovesij, kot so navedli, gre za pomemben ustavnopravni organ, katerega vloga je med drugim zagotavljati institucionalno ravnotežje med vejami oblasti in preprečevati njihovo prevlado. Temu sledi tudi sestava Sodnega sveta, v katerem je šest članov iz vrst sodnikov in pet članov iz vrst drugih uglednih pravnikov, so poudarili. "Zahteva, da mora za vsako pomembno odločitev, zlasti za imenovanje sodnikov, glasovati najmanj osem članov, zagotavlja široko soglasje tudi izven vrst sodnikov in preprečuje, da bi o tako pomembnih vprašanjih odločala katerakoli interesna skupina," so ob tem ocenili.

Hkrati so pojasnili tudi postopke izbire sodnikov, ki so "zahtevni in večfazni". Mnenje o kandidatu poda predsednik sodišča, na katerem je razpisano sodniško mesto, pri napredovanju znotraj sodne strukture pa tudi oddelek, ki je spremljal in ocenjeval njegovo delo. Sodni svet s kandidati opravi razgovore, na katerih presoja njihovo strokovno usposobljenost in izpolnjevanje pogojev za zasedbo konkretnega sodniškega mesta, so nanizali. Ti mehanizmi so po zagotovilih Sodnega sveta namenjeni kakovostni, strokovni izbire sodnikov, ki temeljijo na vnaprej določenih merilih. Kot so še dodali, sodni svet svoje zapisnike tudi javno objavlja.

Poudarili so še, da postopek imenovanja na mesto vrhovnega sodnika z odločitvijo DZ še ni zaključen. Sodni svet bo na naslednji seji, ki bo 5. novembra, odločal o nadaljnjem poteku. Tedaj bodo sprejeli odločitev, ali bodo vnovič izbirali med prijavljenimi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, in v DZ posredovali nov predlog za imenovanje ali pa bodo razpis ponovili, so še napovedali.

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mvk sodstvo imenovanje državni zbor

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KOMENTARJI19

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prfox
20. 10. 2026 16.49
Nič ne piše kdo je glasoval za, samo omenjeno je število 33.
Odgovori
0 0
kritika1
20. 10. 2026 16.43
Ali se Sodni svet šali s tem kar piše v tem članku? Govorijo o nekem sistemu zavor in ravnovesij, da ja kandidata podprlo kar 8 članov Sodnega sveta? Ne vem zakaj v zakonu piše, da kandidate potrdi DZ, saj Sodni svet meni, da je zavrnitev njihovega predloga hud problem? Imamo sistem, kjer imamo predlagatelja, ki je prepričan, da mora tisti ki predlog dokončno potrdi obvezno slediti njihovi m predlogom? To je smešno in to je znak , da sistema zavor in ravnovesij sploh ne razumejo. DZ je zadnji filter, in ja je politični organ in ima pravico, da se odloči po svoji vesti. Kje je potem težava? Je morda težava v neučinkovitosti sodstva, v tem kar je povedal poslanec Breznik? Sklicevanje na to, da je nekdo že 20 let na neki funkciji je neresno, ključno je, kaj je v teh 20 letih naredil, ali je pregon najhujših kaznivih dejanj prav po njegovi zaslugi bolj učinkovit, postopki tečejo hitreje? To bi mene zanimalo, njegovi prispevki, k boljšim rezultatom in to v preverljivi obliki in vsebini. Tako pa lahko spremljamo zdrse v najtežjih kazenskih zadevah prav tega sodišča in do sedaj se sodna vaja oblasti še ni oglasila s konkretnim predlogom, kako spremeniti zakonodajo, da bodo postopki hitreje potekali, da bodo krajši in da bo tako zagotovljena večja učinkovitost in kar je ključno, naj povedo kako se izogniti temu, da odvetniki kot po tekočem traku izločajo ključne dokaze zaradi procesnih napak v postopku? Kdo izdaja odredbe za prikrite preiskovalne ukrepe? Sodišče. Kaj ko bi skušali povzeti nemško ureditev, ki ne dovoli kar avtomatskega izločanja dokazov, ampak se od primera do primera sodišče odloča, ali bo sledilo zahtevi za izločitev ali pa to zavrnilo kljub temu, da gre za kršitev postopka!! Mi smo unikum, na kar je opozoril Breznik in nihče v pravosodju se s tem resno ne ukvarja. In ko razlagajo o obremenitvah sodnikov še nisem prebral predloga s katerim bi zahtevali, da se volilna zakonodaja spremeni v tej meri, da se sodnike imenuje samo v najvišje volilne organe in ne v vse, kar je sedaj praksa? Tega ne bodo naredili, ker so v ozadju kar lepe denarne nagrade in tu jih ne moti preobremenjenost??
Odgovori
0 0
prizdravi
20. 10. 2026 16.32
O imenovanju sodnikov bo odslej očitno odločala všečnost in pokornost kandidata za sodnika vladajočemu režimu. Ko mislimo, da smo že na dnu, nam dokažejo, da gre še nižje!
Odgovori
-2
1 3
2mt8
20. 10. 2026 16.34
Ne. Vrhovni sodnik mora bit pokoren komunizmu, Srbiji in Rusiji. Tako je to v Sloveniji.
Odgovori
+2
2 0
boslo
20. 10. 2026 16.42
Do sedaj pa je bilo merilo kaj?
Odgovori
0 0
boslo
20. 10. 2026 16.28
Kandidata ne poznam, glasovanje pa je pričakovano. Vedno izglasuje oz. neizglasuje večina
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+1
1 0
rogla
20. 10. 2026 16.20
SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica - banda lažnivcev in pokvarjencev, ki ne delajo v prid Slovenije, so tudi proti demokraciji!
Odgovori
+0
5 5
sc0rpion
20. 10. 2026 16.19
Mnenja sem, da je Državni zbor upravičeno zavrnil imenovanje Hrovata za vrhovnega sodnika. Naj se Hrovat in njemu podobni zamislijo, da je treba v vsakem primeru soditi strokovno ne pa politično (primer Požar).
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+2
4 2
patogen
20. 10. 2026 16.15
Kot je pojasnila Pravosodna Ministrica Pipa v prisluhih, je Zoki predsednik vrhovnega sodišča.
Odgovori
+5
6 1
2mt8
20. 10. 2026 16.18
V bistvu je predsednik po tej logIki Dodik oz. Vučić. Saj ona 2 sta nadrejena Zokiju...
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+5
5 0
prfox
20. 10. 2026 16.19
Rok Čeferin (Zokijevi odvedniki) pa predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije
Odgovori
+4
4 0
prfox
20. 10. 2026 16.02
Sodni svet s predsednico Urško Kežmah je soglasno podprl kandidaturo Borisa Gabrijela Hrovata, čeprav je nezakonito odredil pripor novinarja Bojana Požarja !!
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+5
5 0
minkica91
20. 10. 2026 16.00
saj ne moreš verjet. Kake zasluge za narod imajo vsi ti imenovani sodniki. Ponavadi so to neki dudl.,ki se slin...ijo za boljše ocene na faksu, brez pravih izkušenj, brez pokončne drže, kar jim levičarji rečejo je zanje sveto, skratka sami taki, ki niso in ne znajo biti odločni, pravični in neodvisni.
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+4
6 2
25.maj
20. 10. 2026 15.59
dokler se lahko sodniki, tožilci in nasploh vsi državni uradniki vključno s policijo in vojsko, vključujejo v politične aktivnosti, pač nimamo neodvisnega sodstva in nevtralne državne administracije, ko bo z ustavo sodnikom in državnim uslužbencem prepovedano politično delovanje, se bomo lahko začeli pogovarjati o samostojnosti sodstva, ko bo edino merilo strokovnost
Odgovori
+7
7 0
prfox
20. 10. 2026 15.55
Gabrijel Horvat je namreč član sodnega senata na višjem sodišču v Ljubljani, ki je nameral marca 2022 novinarja Bojana Požarja, lastnika in urednika portala pozareport, nezakonito spraviti za zapahe.
Odgovori
+2
5 3
bandit1
20. 10. 2026 16.03
Nezakonito. Ha Ha Ha
Odgovori
-1
3 4
prfox
20. 10. 2026 16.09
Po besedah podpredsednika sodnega sveta, vrhovnega sodnika Mateja Čujoviča: "Napake v sodnih postopkih so neizbežne."
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+0
1 1
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