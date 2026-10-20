Državni zbor zavrnil imenovanje Hrovata za vrhovnega sodnika

Proti imenovanju Hrovata so danes glasovali v SDS in NSi, SLS in Fokusu ter v Demokratih. Proti imenovanju so bili tudi trije poslanci Resnice, vzdržal pa se je Zoran Stevanović. Poslanec Franc Breznik iz SDS se v stališču poslanske skupine pred glasovanjem o Hrovatu o njem ni konkretno izrekal. Je pa dejal, da v SDS pričakujejo "sodnike, ki znajo svoje odločitve prepričljivo utemeljiti, prepoznati kršitev in jo odpraviti".

Okrožno sodišče v Ljubljani FOTO: POP TV

Poudaril je, da mora kandidat za vrhovnega sodnika izkazovati najvišjo raven strokovnosti, samostojnosti in spoštovanja človekovih pravic. Breznik se je med drugim vrnil v čas komunizma in dejal, da je takrat pri kadrovanju v sodstvu imela pomembno vlogo "moralnopolitična primernost nekdanjih sodnikov, pravo pa je bilo podrejeno tudi ciljem vladajoče ideologije". Breznik je dejal, da so nekateri podedovani vzorci globoko zakoreninjeni v delu slovenskega sodstva. "Kažejo se v pretiranem formalizmu, nekritičnemu sledenju institucionalnim avtoritetam, zapiranju pred strokovno kritiko in premajhni pripravljenosti priznati lastne napake," je poudaril Breznik. V koalicijskih NSi, SLS in Fokus ter Resnici stališča o kandidatu niso predstavili. Medtem so v opozicijskih Svobodi, SD in Levici pred glasovanjem o Hrovatu v stališčih poudarjali pomen odnosa DZ do neodvisnosti sodstva, strokovnih institucij in odgovornosti, ki jo imajo kot zakonodajna veja oblast. Spomnili so, da je koalicijska večina na mandatno-volilni komisiji (MVT) zavrnila štiri predloge za imenovanje sodnikov. Je pa DZ danes sprejel predloge za imenovanje ostalih šestih sodnikov. V nasprotju z mnenjem MVK je podprl Mojco Primožič Kužner za okrožno sodnico na Okrožnem sodišču v Kopru, Urško Zurovac za okrožno sodnico na Okrožnem sodišču v Kranju in Marka Poharja za višjega sodnika na upravnem sodišču. Podprl je tudi imenovanje Mateje Pirc Svete za okrajno sodnico na Okrajnem sodišču v Novem mestu, Petro Kukovec za okrožno sodnico na Okrožnem sodišču na Ptuju ter Klavdijo Sitar Šinkovec za okrajno sodnico na Okrajnem sodišču v Kranju, ki pa so dobili tudi zeleno luč MVK.

V Sodnem svetu zaskrbljeni

"Sodni svet se zaveda, da je odločitev državnega zbora o predlogu za imenovanje kandidata na mesto vrhovnega sodnika, ki ga poda Sodni svet, akt politične diskrecije, a zavrnitev predloga, ki so ga soglasno podprli vsi člani Sodnega sveta, napeljuje na misel, da se strokovno utemeljene odločitve o imenovanju sodnikov nadomeščajo s politično presojo," je v izjavi za javnost, objavljeni na spletni strani, zapisal Sodni svet. Obenem so opomnili, da neodvisnost sodstva zagotavlja ustavno jamstvo vseh posameznikov in temelj demokratične pravne države.

Sodni svet FOTO: POP TV