Državni zbor zavrnil predlog za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik

Predstavnica iniciative Barbara Gunčar je v obrazložitvi pobude za novo občino izpostavila, da ruralna naselja na severu mestne občine niso deležna zadostnih razvojnih sredstev in da bi območje kot samostojna občina bolje sledilo željam prebivalcem. Nova občina, ki bi se imenovala Golnik, sedež pa bi imela v Predosljah, bi imela okoli 10.000 prebivalcev in bi bila po velikosti med 60 največjimi v državi.

Kot so v torkovi razpravi v državnem zboru izpostavili podporniki predloga za razpis referenduma iz vrst SMC in SDS, bi z referendumom prebivalcem omogočili, da se sami izrečejo o tem, kje bi v prihodnje raje živeli. Predstavniki LMŠ, SD, SAB in Levice pa so ocenili, da ima pobuda premalo podpore med krajani, na kar so opozorili tudi v NSi.

Tik pred torkovo razpravo o predlogu za razpis referenduma v državnem zboru je sicer civilna iniciativa Udovčevi prinesla več kot tisoč podpisov podpore krajanov, vendar pa so krajevne skupnosti z območja, kjer bi nastala nova občina, na drugi strani zbrale več kot 1500 podpisov nasprotnikov nove občine, kot so sporočili iz Mestne občine Kranj.

Nizko stopnjo podpore ustanovitvi nove občine je pokazala tudi javnomnenjska anketa, ki jo je naročila Mestna občina Kranj in v kateri se je proti odcepitvi od Mestne občine Kranj opredelilo 70 odstotkov vprašanih na območju sedmih krajevnih skupnosti, ki bi se izločile v novo občino.