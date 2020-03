Državni zbor že naslednji teden o uvedbi naborništva

Prvopodpisani pod predlog, vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec , je danes dejal, da predloga ni mogoče umakniti, glede na to, da gre za prvo obravnavo, pa je po njegovih besedah še veliko možnosti za njegove nadaljnje spremembe. "Prvo branje bo opravljeno in upam, da bo pozitivno, kdaj bo naslednje branje in kaj se bo v prihodnje še dopolnilo oz. uskladilo, pa je odvisno od dogovora v koaliciji," je pojasnil.

Predlog novele, s katero želijo že s 1. septembrom uvesti šestmesečno obvezno služenje vojaškega roka, so januarja, še preden je odstopil premier Marjan Šarec , vložili poslanke in poslanci SDS. Naborništvo pa predvideva tudi nova koalicijska pogodba, le da s to razliko, da bi ga uvajali postopoma.

Z izjemo SNS predlogu nasprotujejo v opoziciji. Poslanec LMŠ Robert Pavšič je pojasnil, da trenutno slovenski obrambni sistem uvedbe naborniškega sistema nikakor ne prenese, saj je strošek prevelik. Poleg tega prostovoljno služenje vojaškega roka in mobilizacijo v primeru zaostrenih razmer dopušča že obstoječa zakonodaja. Kot tretji razlog za nasprotovanje pa je Pavšič izpostavil, da "ne more ministrstvo prevzeti vzgoje mladostnikov na svoja pleča". "Mislim, da je to predvsem naloga staršev," je dodal.

Poslanec SD Samo Bevk meni, da je to za resno vprašanje, ki se ga ne gre lotevati tako rokohitrsko, da bi naborništvo začelo veljati že septembra. Opraviti je treba poglobljeno in resno razpravo in presoditi, ali je obrambni sistem sposoben zagotoviti kakovostno izobraževanje nabornikov, ustrezno namestitev in opremo, zadostna sredstva, ki v aktualnih proračunih v ta namen niso predvidena, in doseči družbeno soglasje o tem vprašanju. Po mnenju Bevka bi Slovenija morala z ustreznimi ukrepi povečati stalno sestavo in pogodbeno rezervo.

Stališče poslanske skupine Levica do predloga zakona je po besedah koordinatorja stranke Luke Meseca "absolutno odklonilno". Glasovali bodo proti, če bi bila izglasovana primernost predloga za nadaljnjo obravnavo, pa bodo v Levici "razmislili tudi o dodatnih ukrepih", je napovedal, podrobnosti pa ni razkrival.

Tudi v SAB rešitev iz predloga ne podpirajo. Kot so sporočili iz poslanske skupine, uveljavitev pobude ne bi rešila težav Slovenske vojske, temveč bi prej doprinesla k dodatnim izzivom v njenem delovanju in finančnim posledicam za proračun.

Tudi sicer ocenjujejo, da obvezno služenje vojaškega roka "posega ne le v posameznikovo vest, ampak tudi v njegovo zasebnost, ki je ustavno varovana kategorija". In pri tako pomembnem vprašanju je po oceni SAB treba upoštevati voljo ljudi, ki bodo vojaški rok dejansko služili.

So pa predlogu torej naklonjeni v SNS. Kot je dejal predsednik stranke Zmago Jelinčič, imajo naborniški sistem že od samega začetka v programu stranke in bodo podprli tudi predlog, ki so ga pripravili v SDS. Jelinčič sicer ocenjuje, da je šestmesečno služenje vojaškega roka celo prekratko, da bi moral biti daljši.