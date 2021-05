Državno nagrado za prostovoljstvo prejela Rožca Šonc

Občutek odgovornosti za sočloveka, moč, da vedno storiš to, kar je prav in ne pogledaš stran ob krivicah ali čakaš na druge. To je temelj družbene odgovornosti. To so vrednote, ki jih poosebljajo prostovoljke in prostovoljci. Najvišje priznanje, državno nagrado za prostovoljstvo, je predsednik Borut Pahor letos podelil Rožci Šonc, ki je svoje življenje nesebično posvetila drugim. Državna priznanja za izjemne dosežke je prejelo še pet prostovoljk.

