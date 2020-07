Državno odvetništvo s tožbo proti odločbi MNZ o odpravi prepovedi koncerta Thompsona

Po mnenju državnega odvetništva se dovoljenje koncerta v javnosti lahko razume kot izraz strpnosti oblasti do poveličevanja ustaštva, kar je v neskladju z vrednotami, na katerih temelji ustava. Državno odvetništvo zato s tožbo zahteva, da upravno sodišče odpravi odločbo ministrstva, postopek odločanja o tožbi prekine in začne postopek za oceno ustavnosti šestega člena zakona o javnih zbiranjih pred ustavnim sodiščem, so zapisali v Delu.

Ta člen po mnenju državnega odvetništva zaradi pomanjkljivosti onemogoča učinkovito zaščito nekaterih ustavnih pravic, predvsem pravice do človekovega dostojanstva. Zaradi pomanjkljive zakonske ureditve pa je bila sprejeta tudi izpodbijana upravna odločba. Prek zahteve za presojo ustavnosti želijo zagotoviti dopolnitev zakona o javnih zbiranjih, tako da bodo imela sodišča in upravni organi v prihodnje zadostno zakonsko podlago, da tovrstne dogodke prepovedo, so mnenje odvetništva pojasnili v Delu.