Državno odvetništvo v novo cenitev stavbe na Litijski

Z zbiranjem informacij glede spornega milijonskega nakupa nepremičnine na Litijski nadaljujejo tudi na državnem odvetništvu. Potem ko so sredi februarja pridobili novo izmero površine stavbe, so se zdaj odločili še za novo cenitev, in sicer z namenom, da ugotovijo "dejansko in objektivno vrednost nepremičnine za kasnejše uveljavljanje kakršnih koli morebitnih upravičenih jamstev za zaščito premoženjskih interesov države", so izpostavili v odgovoru.

Po pojasnilih Katičeve ji je njena predhodnica Švarc Pipanova ob primopredaji ustno pojasnila dejstva o nakupu stavbe na Litijski, "o čemer je bila javnost že obveščena, v primopredajnem zapisniku pa podrobnosti niso bile navedene". Prve ugotovitve pri pregledu dokumentacije glede nakupa stavbe na Litijski cesti, ki je dostopna, pa so pokazale, da gre za zelo neurejeno dokumentacijo. Dokumenti so v treh različnih spisih, kar seveda otežuje delo, dodajajo na ministrstvu.

Zaradi nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, vrednega 7,7 milijona evrov, so se na zdaj že nekdanjo pravosodno ministrico januarja zgrnili očitki o netransparentnem in negospodarnem nakupu.

S katerim cenilcem so sklenili pogodbo, na državnem odvetništvu ne razkrivajo, poudarjajo pa, da so ga izbrali na podlagi referenc. Te vključujejo izkušnje na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin za različne namene, "kot so postopki odkupov, prodaj, izdelava izvedeniških mnenj v sodnih in arbitražnih postopkih, zlasti v zadevah, ki zahtevajo presojo v povezavi s statiko objektov in stavbami ter obravnavo poškodb na objektih in stavbah", so izpostavili.

Pogodbo z novim cenilcem so na odvetništvu podpisali konec februarja, cenilec pa je takoj po sklenitvi pogodbe začel z izvajanjem svojih obveznosti za pripravo cenilnega poročila.

"Nova cenitev bo med drugim vključevala jasno metodologijo ocenjevanja, uporabljene vrednostne kriterije, kot so tržne cene in stanje stavbe, ter grobo oceno stroškov obnove. Namen nove cenitve je zagotoviti celovit in objektiven pogled na vrednost stavbe," so dodali na državnem odvetništvu.

Novo cenitev vrednosti pričakujejo predvidoma v drugi polovici aprila, o podrobnostih cenilnega mnenja, vključno z informacijo o izvajalcih storitve, pa bodo javnost obvestili šele takrat, ko bodo prejeli končno poročilo o vrednosti nepremičnine. Datum prejetja je odvisen od različnih dejavnikov, vključno z izvedbo terenskega dela, analizo pridobljenih podatkov ter pripravo končnega poročila o oceni vrednosti, so dodali.

"Na ta način želimo zagotoviti transparenten in nepristranski postopek ter izvajalcem omogočiti nemoten potek dela," poudarjajo na državnem odvetništvu in dodajajo, da si prizadevajo, da izvajalci storitve svoje delo opravijo v miru in neobremenjeni s pritiski ali javnimi pričakovanji.

Na odvetništvu izpostavljajo še, da so bili za svetovanje v zadevi Litijska zaprošeni, ko je bila pogodba o nakupu stavbe že podpisana in plačilo izvršeno. V postopek nove cenitve so zdaj vključeni kot naročnik storitve, njihova naloga pa je zagotoviti, da so interesi države ustrezno zastopani, so še navedli.