Državno prvenstvo v umetnosti risanja z mlečno peno na kavo

Kava običajno simbolizira začetek dneva, navado, razvado, crkljanje ... Čeprav pri tem napitku še vedno prisegamo na okus, pa smo ljudje tudi vizualna bitja in zato nam je pomembno tudi, kako je kava, ki jo naročimo v kavarni, videti. Prav zato umetnost risanja na kavo z mlečno peno, ni le okras, ampak del celotne izkušnje, pravijo baristi, ki so se v tej umetnosti pomerili na državnem prvenstvu v Ljubljani.