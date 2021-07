Državnotožilski svet pozval vlado k imenovanju državnih tožilcev

Tamara Gregorčič je v pozivu vladi, ki ga je Državnotožilski svet sprejel na današnji dopisni seji, opomnila, da je kadrovska stiska, s katero se soočajo nekatera državna tožilstva, tudi posledica "nepromptnega in selektivnega odločanja vlade o predlogih za imenovanje državnih tožilcev".

To so ugotovili tudi na podlagi poročil, ki so jih vodje okrožnih državnih tožilstev, vodja Specializiranega državnega tožilstva in vodja oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu podali na seji sveta 22. junija.

Kot je navedla Gregorčičeva, se svet sicer zaveda, da je bila vlada v zadnjem letu in pol soočena s številnimi pomembnimi vprašanji in odločitvami v zvezi z ukrepi za preprečevanje in blaženje posledic pandemije covida-19, vendar pa to po njenem mnenju ne more biti razlog za dolgotrajne zastoje v postopkih imenovanj državnih tožilcev.