Državo bodo zajele padavine, možne močnejše nevihte in krajevni nalivi

Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo na zahodu še plohe in nevihte, ki bodo možne tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno umirilo.

V petek bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.

Danes popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi.

V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.