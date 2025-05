Državo bodo zajele padavine, možni močnejši nalivi

Kot poroča Meteoinfo Slovenija, bo danes dopoldne in v prvem delu popoldneva še sončno, tekom popoldneva pa se bo pooblačilo. Severno od Slovenije se bodo začele pojavljati plohe in posamezne nevihte, ki jih lahko pozno popoldan zanese tudi nad skrajni severovzhod države (Pomurje, predvsem Goričko).

Agencija RS za okolje je zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov izdala posebno vremensko napoved za območje Gorenjske, Savinjske in Koroške regije.

"Ob jugozahodnem višinskem zračnem toku in stagnaciji tople fronte na območju Alp se lahko v ponedeljek zjutraj in tekom dneva zlasti na zahodu Slovenije oblikujejo pasovi močnejših padavin, ki bodo dlje časa vztrajali nad istim območjem. Lokalno lahko v manj kot 24 urah pade 100 mm padavin ali več, na severozahodu tudi več kot 150 mm," so napovedali pri Meteoinfo Slovenija.

Do ponedeljka pozno zvečer bo lahko na območju Gorenjske padlo od 20 do 50 milimetrov dežja, krajevno lahko zaradi nevihtnega značaja padavin tudi do okoli 70 milimetrov. Na območju zgornje Savinjske doline bo v tem času dežja od 20 do 40, krajevno do okoli 50 milimetrov, na območju Koroške pa nekje od 20 do 40 milimetrov.

V torek in sredo se bo nadaljevalo oblačno vreme. V vzhodnih krajih bo večinoma suho, drugod bodo občasno še manjše padavine, pogostejše v zahodnih krajih. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri.