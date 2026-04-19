Državo bodo zajele padavine, možnost neviht

Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne se bodo na severozahodu začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Pihal bo veter zahodnih smeri.

Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 24 stopinj Celzija, napoveduje Arso. Ponoči bodo padavine prehodno večinoma ponehale, ponekod se bo tudi delno zjasnilo.

Jutri bo povečini oblačno z občasnim dežjem. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija.