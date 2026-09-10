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Slovenija

Na zahodu že nevihte z močnimi nalivi

Ljubljana, 10. 09. 2026 06.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.V.
Radarska slika padavin

Pred nami je vremensko pester četrtek, ki bo v znamenju obilnih padavin. V Posočju se že pojavljajo nevihte z močnimi nalivi, ki bodo čez dan sicer pogostejši v bližini morja. Predvsem na Primorskem bodo možni močni sunki vetra. Oranžno opozorilo tako velja za vse regije, razen za severovzhodno.

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"V Zgornjem Posočju se pojavljajo nevihte z močnimi nalivi. Od 6.30 do 7.00 je v Breginju padlo 23 mm padavin, v Bovcu 20 mm. Močnejša nevihta se bo v naslednje pol ure pomaknila nad Kras in Goriško. Pričakujemo močnejše nalive," so zjutraj zapisali na Arsu, kjer opozarjajo, da je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov.

Kot je razvidno z Arsovega zemljevida, je največ padavin padlo v Posočju in v osrednji Sloveniji. V Bovcu je od srede od 20. ure do četrtka do 7. ure padlo več kot 48 mm padavin, v Ljubljani 32,8 mm. Na vzhodu države je bilo padavin občutno manj.

Vsota padavin od srede zvečer do četrtka zjutraj.
Vsota padavin od srede zvečer do četrtka zjutraj.
FOTO: Arso

Ob prehodu fronte se je že močno ohladilo. Ob 7. uri je bilo po državi od 16 do 18 stopinj Celzija, ob morju 22 stopinj Celzija. Danes čez dan bo okoli 16 ali 17 stopinj Celzija, nekoliko višje bodo zaradi toplega morja in burje temperature na Primorskem. Tam bo od okoli 20 do 23 stopinj.

Obeti

Po napovedih se bo v petek vremensko dogajanje čez dan umirilo, nato pa se obeta večinoma jasen in suh konec tedna.

V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno s svežim jutrom.

Ob napovedanih močnejših nalivih Geološki zavod Slovenije opozarja, da je povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, še posebej na območju jugozahodne in zahodne Slovenije. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov bo naraščala sorazmerno s količino padavin tudi v drugih delih države, so sporočili iz zavoda.

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Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. Če se pojavijo spremembe na tleh ali objektih in če se sproži plaz, naj prebivalci pokličejo na številko 112.

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