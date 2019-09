Državo čaka ena najzahtevnejših logističnih nalog - repatriacija 47 Slovencev

Dilema, ki vsakodnevno prežema Venezuelce, je, za kaj porabiti denar. Hrano ali zdravila? Razmere v državi se drastično poslabšujejo, na rob pa je pahnjenih tudi 1000 tam živečih Slovencev oziroma njihovih potomcev. Primanjkuje zdravil, živil, elektrike, plina, goriva in celo vode.

Družine, ki bodo prišle v Slovenijo, puščajo za seboj vse svoje življenje

Dania Frank iz Društva slovensko-latinskoameriškega prijateljstva Lipa je povedala, da so nekateri bolni, drugi nimajo dovolj hrane, nekateri pa se tudi slabo prehranjujejo. "To je pripeljalo do take točke, da je vprašanje, koliko časa so še zmožni tam živeti," je dodala.