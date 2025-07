Državo prešlo več nevihtnih celic, v veljavi ostaja oranžno opozorilo

Danes bo zjutraj in dopoldne še pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno, padavine pa bodo večinoma ponehale. Zapihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod lahko okrepljen.

Najvišje dnevne temperature bodo precej nižje od tistih v zadnjih dneh, in sicer od 17 do 23 stopinj Celzija.

Včeraj zvečer je sicer nastalo nekaj močnejših nevihtnih celic v osrednji Sloveniji.

Na meteorološki postaji Kranj je ob nalivu od 21.30 do 22.00 padlo 24,3 milimetra padavin, na meteorološki postaji Krvavec pa je ob nalivu od 22.00 do 22.30 padlo 20,6 milimetra padavin. Nevihte z območja Kranja in Brnika so se zvečer pomikale proti severovzhodu.