'Državo smo prepustili tujcem, sami pa hodimo po svetu'

V motivacijski kampanji za domači trg, imenovani Zdaj je čas - Moja Slovenija, ki jo je STO skupaj s partnerji slovenskega turizma zagnala sredi maja, sodeluje tudi Turistična zveza Slovenije. Njen predsednik Pavle Hevka pravi, da Slovenci zagotovo ne poznamo dobro svoje države.

Reka Kolpa med Hrvaško in Slovenijo

Turistična zveza Slovenije (TZS) je s svojimi 360 turističnimi društvi in približno 30.000 prostovoljci znana predvsem po vsakoletni akciji Moja dežela - lepa in gostoljubna, v okviru katere kraji, kampi, tematske poti in drugi ponudniki tekmujejo v urejenosti in gostoljubnosti. Letos se bo ocenjevanje začelo 1. avgusta, zmagovalci pa bodo znani oktobra. Manj znane slovenske kraje pri Turistični zvezi Slovenije promovirajo tudi v okviru vseslovenske akcije Zdaj je čas - Moja Slovenija, ki poteka pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO). Pri tem so se osredotočili zlasti na spregledane destinacije in znamenitosti, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal Hevka.

Hevka ugotavlja, da Slovenci zagotovo ne poznamo dobro svoje države. "Lahko rečem, da smo državo prepustili tujcem, sami pa hodimo po svetu. Zdaj je čas, da spoznamo našo lepo domovino," je dejal Hevka, ki se je po koncu karantene lotil snemanja kratkih filmov, v katere ujame manj znane kotičke naše države, od Pomurja, Črnomlja do Notranjske.

Pavle Hevka: " "Lahko rečem, da smo državo prepustili tujcem, sami pa hodimo po svetu. Zdaj je čas, da spoznamo našo lepo domovino."

"S snemalcem se odpravimo na teren, kjer se z župani dogovorimo o turističnih znamenitostih, jih posnamemo in predstavimo na socialnih omrežjih," je povedal. Doslej je posnel 11 takšnih filmov, ki so po njegovih besedah na družbenih omrežjih pravi hit, saj nekateri dosegajo tudi do 100.000 ogledov. S projektom zato velja nadaljevati, je prepričan. Ena od manj znanih slovenskih turističnih znamenitosti je rudnik Starjevec v Litiji, ki sodi med večja in zelo bogata rudna nahajališča v Sloveniji. Leta 1965 so ga zaprli, vhod pa zaminirali. Ponovno so vanj vstopili v letu 2002 in v njem odkrili edinstvene limonitne kapnike, zato so se ga del odločili urediti za turistične doživljajske oglede. Od konca leta 2017 je tako spet odprt za obiskovalce, ki lahko med ogledom poskusijo tudi pravo rudarsko malico. Podpredsednik TZS Peter Misjaje spomnil na turistične bone, ki jih je država z namenom spodbujanja slovenskega turizma razdelila državljanom. "Boni so vsekakor pozitivni," je dejal in dodal, da se je z njimi rešilo kar velik del turističnih ponudnikov. Slovenski gost raziskuje in želi aktivno preživljati dopust, predvsem pa zna aktivno pohvaliti in kritizirati ponudbo, je orisal Msija, ki opaža, da se ljudje večinoma odločajo za koriščenje bonov v več delih, s tem pa lahko obiščejo več krajev.

Prihodnost slovenskega turizma se mu kljub negotovim razmerah zaradi koronavirusa zdi obetavna. "Mislim, da naši gostje ne bodo padali le na to, da bodo izkoristili tistih 200 evrov bonov, pač pa bodo zdaj ugotovili, da imajo marsikaj videti in spoznati," je dejal. Ob ustrezni promociji vidi zato potencial za slovenski turizem tudi v težkih razmerah. Doslej je bilo s turističnimi boni opravljenih približno 200.000 nočitev, unovičenih jih je bilo za skoraj 25 milijonov evrov. "Verjamem, da bomo do konca leta izkoristili večino bonov, ki so na voljo," je dejal.

Marija Brložnik: "Ko vsi sodelujejo, lahko kraj tudi lepo zaživi."