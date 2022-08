Državo zajela močno deževje in veter, ponekod tudi toča

Del države so, kot napovedano, tudi danes zajela krajša neurja. K nam so se razširila s Hrvaške, nato pa prešla južni, osrednji in zahodni del Slovenije. Nevihtni oblaki so se že premaknili nad sosednjo Avstrijo, nekateri pa še vedno vztrajajo v okolici Novega mesta in nad Belo Krajino. Današnji sunki vetra ne dosegajo včerajšnje hitrosti, najmočnejši pihajo s 70km/h, je pa neurje s seboj prineslo več dežja kot tisto včeraj. Ponekod tudi točo, so zapisali na Arsu.