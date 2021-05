Ljudje premalo pozorni na neznance, ki izkoristijo njihovo gostoljubje

V sredo so tako policiste obvestili o drzni tatvini v Logatcu. Neznani storilec je na domu s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev zamotil starejšega oškodovanca, medtem pa je drugi storilec iz hiše odtujili denar ter nakit in tako lastnika oškodoval za nekaj sto evrov. S kraja sta se storilca odpeljala z avtom sive barve. Eden od storilcev je moški, star okoli 30 let, močnejše postave, okroglega obraza, 175 cm visok in temnih las.

Policisti vse pogosteje obravnavajo drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Običajno gre za starejše občane, ki so še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki pridejo na njihove domove in jih ogovorijo.

V torek so storilci okradli starejše osebe na območju Bežigrada in Šiške v Ljubljani. Po poročanju policistov je v vseh primerih eden od do sedaj neznanih osumljencev na domu zamotil oškodovance s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, drugi storilec pa je med tem odtujil nekaj sto evrov gotovine. Za Bežigradom sta se storilca odpeljala z daljšimi sivim avtom, eden od storilcev pa je moški, star okoli 40 let, visok okoli 165 cm, temnih las in oblečen v temno jopico na zadrgo. Iz Šiške sta se storilca odpeljala z vozilom bele barve, gre pa za moškega, starega okoli 30 let, oblečenega v kavbojke in modro majico. Na območju Most, kjer je kaznivo dejanje ostalo pri poskusu, so se neznanci odpeljali s temno modrim vozilom.

Policisti glede okoliščin vseh kaznivih dejanj nadaljujejo zbiranje obvestil, a opozarjajo, da je največja težava ob prijavah takšnih dejanj ta, da oškodovanci šele čez čas, na primer več ur, ugotovijo, da so bili okradeni. Prav tako ne znajo dobro opisati storilcev, saj so ti z žrtvijo vzpostavili nek prijazen odnos in zaupanje. Poleg tega oškodovanci, dokler ne opazijo, da so bili okradeni, v večini primerov že 'pospravijo' prostor, kjer so delovali storilci, s čimer spremenijo kraj dejanja in uničijo morebitne sledi.

Policisti zato občanom svetujejo, naj imajo svoje nenapovedane 'obiskovalce' ves čas pod nadzorom in naj jih brez potrebe ne vabijo v stanovanjske prostore. Ob odhodu od doma, četudi 'stopijo samo za vogal', naj hišo vedno zaklenejo, ključ pa vzamejo s sabo. "Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del ipd., jim svetujemo, naj vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz oseb (njihova oblačila, govor, morebitne posebnosti) in na vozilo, s katerim so se te osebe pripeljale (znamko, barvo, tip in registrske številke vozila)," opozarjajo policisti.

Kako delujejo drzni tatovi?

Tatovi običajno delujejo v skupinah, največkrat dopoldne, njihove žrtve pa so pogosto starejše osebe na osamljenih krajih. Storilec žrtev z raznimi pretvezami zamoti s pogovorom (sprašuje za pot; poizveduje, ali ste sami doma; pove, da je iz komunalnega ali telekomunikacijskega podjetja, elektropodjetja ipd. in da bo v okolici vašega doma napeljeval kable, kopal jarke; razlaga, da zbira staro železo; prosi za vodo ipd.) in žrtev poskuša zvabiti iz hiše. Žrtvino odsotnost ali nepozornost medtem izkoristijo drugi tatovi, ki vstopijo v dom, pregledajo notranjost ter kradejo denar in vrednejše predmete, na primer nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki je žrtev zamotil, pa se vljudno poslovi in odide. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.