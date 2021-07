DS izglasoval veto na novelo zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah

Novela po mnenju komisije pomeni nesorazmerno, kar šestodstotno prikrito obdavčitev slovenskih izdajateljev in ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev. To jih postavlja v podrejen položaj v primerjavi s tujimi ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev, ki na slovenskem trgu le pridobivajo prihodke, medtem ko v avdiovizualno produkcijo ne vlagajo, so zapisali.

Novela prav tako nedosledno oz. nejasno opredeljuje prispevek za razvoj evropskih avdiovizualnih del, pomanjkljiva pa je tudi pri opredelitvi Sklada za evropsko avdiovizualno produkcijo.

Ker je DS na novelo izglasoval odložilni veto, bodo morali poslanci o njej odločati znova, za potrditev pa bo potrebnih najmanj 46 glasov. S prav toliko glasovi je DZ sicer novelo sprejel minuli teden.

Državni svet je v ponedeljek odložilni veto izglasoval tudi na novelo zakona o nalezljivih boleznih. Poslanci v četrtek na ponovnem glasovanju z 78 glasovi proti in enim glasom za novele niso vnovič potrdili. Proti so glasovali tudi poslanci koalicije, ki so ocenili, da je nekatere kritike in pomisleke še smiselno preučiti in pripraviti novo besedilo.