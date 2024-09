DS izglasoval veto na preimenovanje praznika vrnitve Primorske k matični domovini

Predlagatelji odložilnega veta so zapisali, da poimenovanje vse od sprejetja zakona leta 2005 do leta 2019 ni bilo problematizirano. Leta 2019 je bil nato vložen prvi predlog spremembe poimenovanja praznika s prvopodpisanim Matjažem Nemcem, na kar se je Državni svet odzval z vetom in hkrati opozoril, da gre za politično motivirane spremembe v predvolilnem času. Državni zbor je takratni poziv Državnega sveta k ponovnemu razmisleku o ustreznosti sprejetega zakona upošteval in zakona ob ponovnem odločanju ni sprejel.

In enako kot leta 2019 so predlagatelji opozorili, da v zvezi s spremembo poimenovanja obstoječega praznika med Primorci ni bil izveden noben referendum ali raziskava. Ob tem so poudarili, da je bila Primorska vedno večinsko poseljena s slovenskim prebivalstvom tako kot ostalo slovensko ozemlje, ki je bilo pred 1. svetovno vojno del Avstro-Ogrske.