DS izglasoval veto na zakon o psihoterapevtski dejavnosti

Ljubljana, 29. 10. 2025 19.14 | Posodobljeno pred 1 uro

Državni svet je na izredni seji s 13 glasovi za in 11 proti izglasoval veto na zakon o psihoterapevtski dejavnosti. Svetniki so se za veto odločili zaradi velikega števila pripomb zdravstvene stroke glede ustreznosti vključitve področja psihoterapije v zdravstveni sistem. Ocenjujejo, da zakon prinaša problematične rešitve in neurejenost sistema.

Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je v torek v DS vložila predlog odložilnega veta na zakon o psihoterapevtski dejavnosti, ki ga je državni zbor sprejel prejšnji teden. Pri vložitvi predloga so sledili pripombam na zakon, ki jih je podala zdravstvena stroka, predvsem glede ustreznosti vključitve psihoterapije v zdravstveni sistem, so zapisali v utemeljitvi.

Po njihovih navedbah zakon ne vzpostavlja jasne razmejitve med svetovanjem v stiskah, ki po vsebini sodi v okvir socialnega varstva, in psihoterapijo kot metodo zdravljenja duševnih motenj, ki sodi v zdravstvo. Na vzpostavitev jasne ločnice kot temelja varnega sistema pomoči ljudem stroka na področju duševnega zdravja opozarja že dlje časa, z novim zakon pa se to ne bo doseglo. Uvedlo se bo namreč vzporedni zdravstveni sistem, ki bo veljal le za področje psihoterapije, pri čemer je zakonska ureditev precej ohlapna in mestoma kontradiktorna, so še zapisali.

Državni svet
Državni svet FOTO: Bobo

Poleg tega so pri interesni skupini navedli opozorila zdravstvene stroke, da nov zakon vodi tudi do zniževanja meril strokovne usposobljenosti, kar predstavlja neposredno tveganje za zdravje posameznika in resno strokovno nazadovanje zdravstvenega sistema. "Tudi po nekaterih dopolnitvah v okviru zakonodajnega postopka zakon še vedno določa prenizke kriterije z vidika zahtevanih znanj in kompetenc psihoterapevtov ter v bistveni meri posega v standarde zdravljenja s psihološkimi terapijami posameznikov s težavami v duševnem zdravju," so poudarili.

Ključnega pomena za tiste, ki so jim storitve psihoterapije dejansko namenjene, bi bila ureditev področja psihoterapije na način, da ne bi prihajalo do neprimernega izenačevanja, mešanja pojmov svetovanja, psihoterapije in zdravljenja duševnih bolezni, so še zapisali. Namesto uvajanja novega poklica v zdravstvo bi bilo po njihovem mnenju torej smiselno razmisliti o zagotovitvi brezplačne pomoči v okviru socialnega varstva.

Hugh_Mungus
29. 10. 2025 20.03
-1
Sramota da v letu 2025 razvita država nima urejene psihoterapije... Psihiatrija, klinična psihologija in psihoterapija so zelo različna področja in čisto vsa so pomembna. Psihoterapije v slovenskem zdravstvu praktično ni, medicinski lobi pa vedno skrbi, da kje ne bi izgubil avtoritete.
ODGOVORI
0 1
Hugh_Mungus
29. 10. 2025 20.01
+0
Državni svet bi res morali ukiniti...
ODGOVORI
1 1
komarec
29. 10. 2025 20.17
-1
Ti so sami sebi namen pa še dobro plačani.
ODGOVORI
0 1
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 20.27
Ziher bi dali veto...
ODGOVORI
0 0
sc0rpion
29. 10. 2025 19.58
-1
Psihoterapevtska dejavnost, lepo vas prosim. Zdravstvena stroka je upravičeno proti
ODGOVORI
1 2
Hugh_Mungus
29. 10. 2025 20.00
-1
Pojma nimaš. Ni vse psihiatrija. Veliko je zelo vsakdanjih tegob, ki pestijo povprečnega človeka in vodijo v resne stiske. Trenutno psihoterapevta dobijo samo tisti, ki so res že v zelo hudi stiski.
ODGOVORI
0 1
jobo
29. 10. 2025 20.30
Ločiti je treba psihiatre, psihologe in psihoterapevte, in slednji so bolj mazači kot neki strokovnajki, ker folk opravi neke šnelkurze na teologiji ali raznih freudovih inštitutih in potem so vseznalci, pa še mastno služijo na račun ljudi v stistki.
ODGOVORI
0 0
joma10
29. 10. 2025 19.43
+0
Kaj se ta DS ne bo ukinil, samo mešajo štrene in črpajo državni denar za njihove nebuloze.
ODGOVORI
2 2
J S
29. 10. 2025 19.32
+0
Sem pa pozitivno presenečen, da kljub pritiskom lobijem, ki jim ustreza to neurejeno stanje, da jih je bilo 11 proti vetu. In ce pogledate po imenih kdo so ti, vidim da gre drzavni svet pocasi v pravo smer. Tisti pa ki so bili proti, s Skolčem na čelu pa upam, da gredo na smetišče zgodovine in dajo prstor državnotvornim osebam… Še je upanje za Slovenijo.
ODGOVORI
2 2
J S
29. 10. 2025 19.37
+0
*popravek tisti ki so bili ZA veto in s tem proti zakonu.
ODGOVORI
2 2
J S
29. 10. 2025 19.27
+0
Sem poslusal svetnike, tisti ki so podajali argumente, ki so bili ba mestu in so bili proti. En glas je zmanjkal pa bi podroćje po 20 letih uredili, en glas…
ODGOVORI
2 2
