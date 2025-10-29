DS izglasoval veto na zakon o psihoterapevtski dejavnosti

Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je v torek v DS vložila predlog odložilnega veta na zakon o psihoterapevtski dejavnosti, ki ga je državni zbor sprejel prejšnji teden. Pri vložitvi predloga so sledili pripombam na zakon, ki jih je podala zdravstvena stroka, predvsem glede ustreznosti vključitve psihoterapije v zdravstveni sistem, so zapisali v utemeljitvi.

Po njihovih navedbah zakon ne vzpostavlja jasne razmejitve med svetovanjem v stiskah, ki po vsebini sodi v okvir socialnega varstva, in psihoterapijo kot metodo zdravljenja duševnih motenj, ki sodi v zdravstvo. Na vzpostavitev jasne ločnice kot temelja varnega sistema pomoči ljudem stroka na področju duševnega zdravja opozarja že dlje časa, z novim zakon pa se to ne bo doseglo. Uvedlo se bo namreč vzporedni zdravstveni sistem, ki bo veljal le za področje psihoterapije, pri čemer je zakonska ureditev precej ohlapna in mestoma kontradiktorna, so še zapisali.