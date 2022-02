DS o vetu na novelo zakona, ki skrajšuje kritje bolniške odsotnosti s strani delodajalca

Po novem bi se obdobje nadomestila za bolniško odsotnost zaposlenih, ki se izplačuje v breme delodajalca, skrajšalo s sedanjih 30 delovnih dni na 20 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar na največ 80 dni v koledarskem letu. Enako bo veljalo za samostojne podjetnike, ki sami nosijo breme stroškov zaradi bolniške odsotnosti.

Predlagatelji veta izpostavljajo opozorila upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da bo zdravstvena blagajna občutno dodatno obremenjena, na letni ravni predvidoma od 80 milijonov evrov pa celo do 94 milijonov evrov, pri čemer zakon ne predvideva dodatnih dolgoročnih finančnih virov, iz katerih bi bili ti dodatni stroški zdravstvene blagajne pokriti – bodisi s financiranjem iz državnega proračuna bodisi z zvišanjem prispevne stopnje za obvezno zdravstveno zavarovanje. To pa bi zaradi omejenih sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje lahko vplivalo na krčenje obsega zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, so dodali.

V komisiji DZ za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide opozarjajo tudi, da bi skrajšanje obdobja prejemanja nadomestila v breme delodajalcev lahko vplivalo na zmanjšano odgovornost delodajalca za skrb in zdravje svojega delavca. "S predlagano razbremenitvijo delodajalcev se bodo morebitne negativne posledice nezadostne skrbi delodajalca za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, prenesle v solidarnostni sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar ni skladno z namenom navedenega zavarovanja," so zapisali v predlogu za veto.