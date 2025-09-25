Svetli način
Slovenija

Državni svet z vetom na novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji

Ljubljana, 25. 09. 2025 17.44 | Posodobljeno pred 2 urama

STA , D. S.
Državi svet je z 28 glasovi za in nobenim proti izglasoval veto na novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji. Določba zakona, s katero so med naloge Generalne policijske uprave uvrstili izvajanje nalog prevoznika za potrebe helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP), za svetnike predstavlja nesprejemljivo rešitev.

Po mnenju svetnikov gre za rešitev, ki je sistemsko in ustavno pravno vprašljiva, saj odstopa od ureditve nujne medicinske pomoči kot integralnega dela javne zdravstvene službe, za katero je odgovorno ministrstvo za zdravje, je na seji v imenu predlagateljev veta pojasnil predsednik DS Marko Lotrič.

Naloga izvajanja HNMP se s to novelo prenaša v pristojnost policije, ki je organ državne prisile, njegovo osnovno poslanstvo pa je zagotavljanje javnega reda in miru. Takšno premeščanje pristojnosti v praksi odpira nevarno dvojnost odgovornosti in poveljevanja - na eni strani zdravstvenega odločanja o medicinski intervenciji, na drugi pa operativno-logistične odločitve o razpoložljivosti zrakoplova in posadke pri policiji "v okoliščinah, kjer odločajo minute ali celo sekunde". 

Tovrstna dvojnost povečuje tveganje zamud, nesporazumov in sistemskih napak, je izpostavil Lotrič. Nejasna sta tudi financiranje in nadzor, trdi. Ob tem pa je izpostavil tudi opozorila strokovne javnosti, da takšen način dela ruši stalno razpoložljivost in ogroža bolnike.

Odložilni veto DS po njegovih besedah ne pomeni zavračanja cilja nemotene in učinkovite HNMP. Namen svetnikov je, da se HNMP sistemsko uredi znotraj zdravstvene zakonodaje, in sicer pod nedvoumnim medicinskim poveljevanjem ter zagotovljenimi namenskimi helikopterji, mrežo treh helikopterskih baz, kadrovskimi normativi, stabilnim financiranjem in jasnim nadzorom, je naštel.

Policija
Policija FOTO: Bobo

Med razlogi za odložilni veto je izpostavil tudi opozorila Policijskega sindikata Slovenije o obveznem obdobnem preverjanju znanja policistov. Novela namreč določa, da generalni direktor policije policistu odvzame pravico izvajati pooblastila tudi v primeru, če se iz neupravičenih razlogov ne udeleži preverjanja znanja ali če ga trikrat zaporedoma ne opravi. Svetniki menijo, da generalni direktor po novem ne bo več imel možnosti tehtanja okoliščin posameznega primera.

Ob tem so bile določene rešitve v zakonski predlog dodane z dopolnili in zato neusklajene s socialnimi partnerji ali v nasprotju z dogovorom med ministrstvom za notranje zadeve in policijskim sindikatom, je še navedel.

Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin se z očitki svetnikov ni strinjala. Glede HNMP je zagotovila, da organizacija in pogoji za njeno izvajanje še naprej v celoti ostajajo v pristojnosti ministrstva za zdravje in torej ne gre za težnjo, da bi se medicinska pomoč podrejala policijski zakonodaji. Gre zgolj za določitev organizacijske enote znotraj policije, ki bo HNMP izvajala.

Glede obdobnega preverjanja strokovnega znanja policistov pa je izpostavila, da ta ureditev ni le potrebna, ampak nujna. Podatki nadzornih služb kažejo, da se dviguje tudi število utemeljenih pritožb zoper policiste, ugotavljajo pa tudi ponavljajoče se kršitve. "Nihče od nas si namreč ne želi, da ga obravnava policist, ki ne pozna osnov policijskih pooblastil," je izpostavila.

Tudi generalni direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge Darijo Levačić je poudaril, da namen preverjanja znanja ni, da policisti ostanejo brez dela, ampak dvig znanja policistov o osnovnih policijskih pooblastilih. "To so osnove, ki jih mora policist poznati ob treh ponoči," je dejal.

Državni svetnik Leopold Pogačar je izpostavil, da kandidat, ki ne pozna osnovnih policijskih pooblastil, ne bi smel priti skozi proces izobraževanja in policijskih pooblastil sploh pridobiti. Meni, da bi bilo treba "nekaj krepko spremeniti v sistemu izobraževanja".

Policija
Policija FOTO: Luka Kotnik

Novela policistom po besedah Dobrinove omogoča zadostno zaščito, saj negativne posledice za policista nastopijo šele, če trikrat zapored ne opravi preverjanja znanja. V tem primeru novela določa premestitev policista, odpoved delovnega razmerja pa je skrajno sredstvo. Policistom bo ta ureditev omogočila obnovo že pridobljenega znanja ter možnost seznanitve z novostmi, je navedla. Zavrnila je tudi "neutemeljena zatrjevanja" o pomanjkanju socialnega dialoga pri pripravi zakonodaje.

Novela med drugim uvaja štipendije za delo v policiji ter komandirje policijskih postaj namesto sedanjih načelnikov. Generalni policijski upravi pa nalaga nalogo prevoznika za potrebe helikopterske nujne medicinske pomoči. Uvajajo pa tudi triletno preverjanje strokovnega znanja policistov, ki imajo pravico izvajati policijska pooblastila.

Po vetu bo za sprejem potrebnih 46 glasov poslancev. Koalicijske Svoboda, SD in Levica ter poslanca narodnosti so novelo izglasovali s 47 glasovi za, 26 glasov proti je prišlo iz opozicijskih SDS in NSi.

policija delo organiziranost ds veto
