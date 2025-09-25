Državni svet z vetom na novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji

Državi svet je z 28 glasovi za in nobenim proti izglasoval veto na novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji. Določba zakona, s katero so med naloge Generalne policijske uprave uvrstili izvajanje nalog prevoznika za potrebe helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP), za svetnike predstavlja nesprejemljivo rešitev.

Po mnenju svetnikov gre za rešitev, ki je sistemsko in ustavno pravno vprašljiva, saj odstopa od ureditve nujne medicinske pomoči kot integralnega dela javne zdravstvene službe, za katero je odgovorno ministrstvo za zdravje, je na seji v imenu predlagateljev veta pojasnil predsednik DS Marko Lotrič. Naloga izvajanja HNMP se s to novelo prenaša v pristojnost policije, ki je organ državne prisile, njegovo osnovno poslanstvo pa je zagotavljanje javnega reda in miru. Takšno premeščanje pristojnosti v praksi odpira nevarno dvojnost odgovornosti in poveljevanja - na eni strani zdravstvenega odločanja o medicinski intervenciji, na drugi pa operativno-logistične odločitve o razpoložljivosti zrakoplova in posadke pri policiji "v okoliščinah, kjer odločajo minute ali celo sekunde". Tovrstna dvojnost povečuje tveganje zamud, nesporazumov in sistemskih napak, je izpostavil Lotrič. Nejasna sta tudi financiranje in nadzor, trdi. Ob tem pa je izpostavil tudi opozorila strokovne javnosti, da takšen način dela ruši stalno razpoložljivost in ogroža bolnike. Odložilni veto DS po njegovih besedah ne pomeni zavračanja cilja nemotene in učinkovite HNMP. Namen svetnikov je, da se HNMP sistemsko uredi znotraj zdravstvene zakonodaje, in sicer pod nedvoumnim medicinskim poveljevanjem ter zagotovljenimi namenskimi helikopterji, mrežo treh helikopterskih baz, kadrovskimi normativi, stabilnim financiranjem in jasnim nadzorom, je naštel.

Policija FOTO: Bobo icon-expand

Med razlogi za odložilni veto je izpostavil tudi opozorila Policijskega sindikata Slovenije o obveznem obdobnem preverjanju znanja policistov. Novela namreč določa, da generalni direktor policije policistu odvzame pravico izvajati pooblastila tudi v primeru, če se iz neupravičenih razlogov ne udeleži preverjanja znanja ali če ga trikrat zaporedoma ne opravi. Svetniki menijo, da generalni direktor po novem ne bo več imel možnosti tehtanja okoliščin posameznega primera. Ob tem so bile določene rešitve v zakonski predlog dodane z dopolnili in zato neusklajene s socialnimi partnerji ali v nasprotju z dogovorom med ministrstvom za notranje zadeve in policijskim sindikatom, je še navedel. Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin se z očitki svetnikov ni strinjala. Glede HNMP je zagotovila, da organizacija in pogoji za njeno izvajanje še naprej v celoti ostajajo v pristojnosti ministrstva za zdravje in torej ne gre za težnjo, da bi se medicinska pomoč podrejala policijski zakonodaji. Gre zgolj za določitev organizacijske enote znotraj policije, ki bo HNMP izvajala. Glede obdobnega preverjanja strokovnega znanja policistov pa je izpostavila, da ta ureditev ni le potrebna, ampak nujna. Podatki nadzornih služb kažejo, da se dviguje tudi število utemeljenih pritožb zoper policiste, ugotavljajo pa tudi ponavljajoče se kršitve. "Nihče od nas si namreč ne želi, da ga obravnava policist, ki ne pozna osnov policijskih pooblastil," je izpostavila. Tudi generalni direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge Darijo Levačić je poudaril, da namen preverjanja znanja ni, da policisti ostanejo brez dela, ampak dvig znanja policistov o osnovnih policijskih pooblastilih. "To so osnove, ki jih mora policist poznati ob treh ponoči," je dejal. Državni svetnik Leopold Pogačar je izpostavil, da kandidat, ki ne pozna osnovnih policijskih pooblastil, ne bi smel priti skozi proces izobraževanja in policijskih pooblastil sploh pridobiti. Meni, da bi bilo treba "nekaj krepko spremeniti v sistemu izobraževanja".

Policija FOTO: Luka Kotnik icon-expand