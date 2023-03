DS z vetom odložil vnovično izročanje računov

Kot so dejali državni svetniki dejali ob koncu glasovanja, je "predlagana rešitev, ki na kupca blaga oziroma prejemnika storitve prenaša odgovornost, da pridobi račun od zavezanca, ter da se ga zaradi morebitnega neprevzema računa sankcionira, nesprejemljiva". V noveli, ki jo je DZ sprejel prejšnji četrtek je namreč navedeno, da mora kupec po odhodu iz poslovnega prostora vzeti račun, če tega ne stori, pa ga lahko inšpekcija oglobi za 40 evrov.

Državni svetniki ocenjujejo, da je pristop, "s katerim se zavezanca skuša nadzirati s pomočjo kupca namesto s pomočjo za to pristojnih organov, napačen". Obenem so poudarili, da mora biti odločitev o prevzemu računa v celoti prepuščena kupcu.

Opozorili, so tudi, da inšpekcijske službe v času zakonske ureditve, ko je kupec moral prevzeti račun in ga na zahtevo pooblaščene osebe pristojnega organa tudi predložiti za potrebe izvajanja nadzora, kazni niso izrekale, temveč so zgolj opozarjale potrošnike na prekršek.

Vlada: Novela namenjana dvigu davčne kulture, razcvetela se je siva ekonomija

Kot pravi vlada, pa je bila novela spremembe zakona predvsem namenjena osveščanju kupcev ter dvigu davčne kulture in naj bi povečala transparentnost poslovanja davčnih zavezancev in zmanjšala tveganje povečevanja obsega sive ekonomije in neplačevanja davkov iz poslovanja.