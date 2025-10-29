Svetli način
Slovenija

DS za reševanje varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji

Ljubljana, 29. 10. 2025 22.14 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
Državni svet je na izredni seji s 25 glasovi za in nobenim proti podprl predlog pobud za vlado in DZ, ki jih je dal predsednik DS Marko Lotrič. Vladi predlagajo aktivno reševanje varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji. Spoprime naj se tudi z vprašanjem socializacije romskih otrok in njihovega vključevanja v izobraževalni proces.

Hkrati ji predlagajo, naj zagrize v spodbujanje delovne aktivnosti pripadnikov romske skupnosti, da bi si ti zagotovili lastne vire za preživetje, ki bi bili zakoniti. Ob tem naj vzpostavi posebno koordinacijsko telo, da bi bili medresorsko usklajevanje in priprava kriznih ukrepov hitrejši.

Po predlogu, ki so ga naslovili na DZ, pa naj si ta prizadeva za čim hitrejše sprejetje nujnih zakonskih predlogov za preprečevanje nasilja in kaznivih dejanj ter za boljše vključevanje pripadnikov romske skupnosti v večinsko prebivalstvo.

Varnostne in socialne razmere v jugovzhodni Sloveniji že dlje časa presegajo lokalne okvire in postajajo vprašanje nacionalne varnosti ter stabilnosti države, je prepričan Lotrič. DS se po njegovih besedah že dlje časa zavzema za sprejetje konkretnih ukrepov za izboljšanje razmer v tem delu države, kjer se prebivalstvo dnevno sooča s posledicami neustreznega vključevanja pripadnikov romske skupnosti v življenje v lokalnem okolju in pomanjkljivega odziva državnih sistemov.

Kot čedalje bolj pereč problem se kaže porast kaznivih dejanj, ki jih izvajajo posamezniki iz romske skupnosti, s katerimi ogrožajo premoženje, zdravje in življenja ljudi, je dejal.

Spremembo zakonodaje pričakujejo v naslednjem mesecu

Spomnil je, da so župani 11 občin jugovzhodne Slovenije na podlagi več kot 31.000 podpisov podpore volivcev leta 2023 vložili več zakonskih predlogov, s katerimi bi izboljšali varnost v prometu, pohitrili aktivacijo brezposelnih na trgu dela, zagotovili namensko porabo socialnih pomoči in izboljšali položaj otrok. Nedavno dogajanje v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letni meščan, je po Lotričevem prepričanju pokazalo, da so trenutno veljavni ukrepi neučinkoviti.

Župan Novega mesta Gregor Macedoni se je strinjal z njim. Na terenu so župani občin v jugovzhodni Sloveniji in Posavju po njegovih navedbah opažali te probleme in zato pripravili predloge rešitev. Želijo si, da bi bili vsi državljani enaki pred zakonom in bi živeli v varnem okolju, je poudaril. Najprej bo treba vzpostaviti varnost z okrepljeno navzočnostjo policije, je prepričan. Izrazil je upanje, da se bodo v romskih naselij kmalu začele racije.

Po vzpostavitvi varnosti bo treba odpravljati vzroke za nastale razmere v socialni politiki, izobraževanju in pravni državi, je nadaljeval. Država je po njegovih navedbah sistematično pehala ljudi iz zapostavljenih okolij v življenje brez prihodnosti. Zadovoljen je, da je od predstavnikov vlade v torek po dolgem času vendarle slišal, da bo treba povezati uresničevanje pravic z dolžnostmi.

Na Dolenjskem po njegovih besedah pričakujejo, da bo sistemska zakonodaja sprejeta v naslednjem mesecu. Če se stvari ne bodo spremenile, se bo spirala nasilja le še povečevala, je posvaril.

V razpravi državnih svetnikov je Bojan Kekec izrazil prepričanje, da bo vsak ukrep zaman, če država ne bo resno obračunala s kriminalom v romskih naseljih. Veliko je avtomatskega orožja in boji se, da se bo nasilje le še stopnjevalo. "Stvari so izjemno resne," je poudaril.

'Gre za organiziran kriminal'

Prihaja do množičnih kršitev, ne več le do posameznih, je povedal državni svetnik Gregor Korene. Po njegovih besedah jih je strah za lastno varnost, za varnost otrok in za premoženje. Vlada naj se nastalih problemov loti resno ali pa naj svoje mesto prepusti komu drugemu, ki bo to znal, je pozval.

Državna svetnica Jasmina Opec Vöröš pa je opozorila, da gre v jugovzhodni Sloveniji za boj proti organiziranemu kriminalu. Marsikateri politik in uradnik v Ljubljani tega po njenih besedah ni prepoznal. Storilci so vedeli, da ne bodo kaznovani, in s potuho, ki jim jo je dajala politika, vedno znova ponavljali kazniva dejanja. "Zdaj je potrebna močna operativna državna akcija," je prepričana.

Več ukrepov v smer, ki jo predlaga DS, so vladni predstavniki s premierjem Robertom Golobom na čelu napovedali na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki so jo sklicali po sobotnem napadu na meščana. Med drugim so vladni predstavniki napovedali sprejetje posebnega zakona, imenovanega po umrlem Alešu Šutarju, ki bo posegel denimo v kazensko in socialno zakonodajo.

Državni svet varnostne razmere jugovzhodna Slovenija romska skupnost varnost
