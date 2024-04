Številke obalnega turizma boljše kot lani, marsikaj odvisno od vremena

Na slovenski Obali se hotelirji že pripravljajo na prihod tako domačih kot tujih gostov. Številke so spodbudne, celo boljše kot lani, razlika med dobro in odlično zasedenostjo pa bo v veliki meri odvisna od vremena. In kaj gostje počnejo v tem času, ko morje še ni primerno za kopanje? Ukvarjajo se z najrazličnejšimi športi in rekreacijo, obiskujejo centre dobrega počutja in uživajo v dobri hrani.