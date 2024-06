V Parizu tudi slovenski kuharji: Na OI se odpravlja podjetje Jezeršek

Športni obračuni nas kmalu čakajo na olimpijskih igrah v Parizu čez 43 dni. Če za Luko Dončića še ne vemo, kako bo, pa vemo, da bo barve Slovenije na svojem področju tam zastopal Luka Jezeršek. Danes so namreč podpisali pogodbo o tem, kdo bo skrbel za kulinariko v Slovenski hiši v Parizu. Gostinci se seveda ne bodo borili za medalje, a vseeno lahko v Parizu dosežejo izjemen uspeh. Katere pa so slovenske jedi, ki so se uvrstile na olimpijske igre?