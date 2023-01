DSO: Vodstveni delavci zahtevajo 700 evrov dodatka, plače že 17 let iste

"Odnos države do stanovalcev v domovih za starejše in posebnih zavodih se kaže tudi skozi nagrajevanje zaposlenih, ki z odgovornostjo in predanostjo skrbijo zanje, in to velja za vse zaposlene, od čistilke do direktorja. Kot direktorji smo vedno podpirali dvig minimalne plače in dvige plač posameznih poklicnih skupin, saj si zaposleni zaslužijo boljše plačilo, a ker niso sledili tudi popravki ostali plač, so se skozi leta povsem porušila plačna razmerja znotraj zavodov, vodilna delovna mesta pa postala neprivlačna za potencialne kandidate. Na to smo pristojne dolgo opozarjali, žal neuspešno," je povedala Iva Soršak, predsednica Združenja direktorjev socialnovarstvenih zavodov, ki deluje pod okriljem Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Od vlade zahtevajo takojšnjo uvedbo dodatka v višini 700 evrov bruto mesečno, ki naj se izplačuje od 1. januarja letos do predvidene reforme plačnega sistema. Od slednje pričakujejo, da bo odpravila "nerazumna plačna nesorazmerja" in zagotovila boljše ovrednotenje dela vseh zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih.

Dodali so, da so plače direktorjev nespremenjene že od leta 2006. Takrat je plača direktorja predstavljala 5,8-kratnik zneska minimalne plače, v letu 2023 pa zgolj še 2,6-kratnik.