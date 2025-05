Dua, Sia, Art, Ruj ... Tričrkovna imena vse bolj priljubljena

Moški, poimenovani s tremi črkami, so imeli v povprečju 19,7 leta, ženske pa 31,9 leta, in sicer predvsem zaradi višje povprečne starosti prebivalk z imenom Ana. To poimenovanje namreč spada med t. i. zimzelena, saj nikoli ni izginilo z lestvice stotih najbolj priljubljenih imen. Če bi iz izračuna izločili vse Ane, bi bila tudi pri prebivalkah s tričrkovnimi imeni povprečna starost nižja (21,7 leta), so na Statističnem uradu RS (Surs) ta teden zapisali na svoji spletni strani.

Med ženskimi imeni s tremi črkami, ki jih ima vsaj 30 prebivalk, so bile v povprečju najmlajše tiste, ki jim je ime Dua (2,8 leta), Sia (4,9 leta) in Ota (šest let). Mlajše od 10 let so bile v povprečju še deklice z imeni Ava, Noa, Zoe, Nia in Una. Po drugi strani so imele najvišjo povprečno starost prebivalke, poimenovane Ida (64,7 leta), v povprečju so bile starejše od 50 let še ženske z imeni Ada, Ana, Ika in Eda.

Med najpogostejšimi moškimi tričrkovnimi imeni, ki jih ima vsaj 30 prebivalcev, so bili v povprečju najmlajši prebivalci z imenom Kan (6,4 leta), sedem let so imeli dečki z imenoma Nai in Ari, mlajši od deset let so bili še Art, Ruj, Noa, Kai, Lun, Mak in Naj. Najstarejšim je bilo ime Ale (58,9 leta), starejši od 50 let so bili v povprečju še Aco, Edo, Ivo in Edi.