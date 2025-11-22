Duh generala Maistra slovenske vojake navdihuje še danes

V Zagorju ob Savi je potekala osrednja državna slovesnost pred dnevom Rudolfa Maistra, v spomin na 23. november 1918, ko je general Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru. Zbrane je nagovoril namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske (SV) Uroš Paternus.

Med drugim je poudaril, da generala Maistra ne ohranjamo v spominu zgolj kot vojaka, temveč kot simbol narodne zavesti in narodne moči. Po njegovih besedah je bil to človek, ki je znal v odločilnih trenutkih prevzeti odgovornost za svoj narod. "Ko je Maister konec leta 1918 in na začetku leta 1919 s svojimi soborci branil severno mejo, se ni boril le za prostor - branil je pravico Slovencev, da živimo svobodno na svoji zemlji. To niso bile samo vojaške akcije, to je bila kombinacija nacionalne zavesti, domovinskih čustev, politične vizije in občutka državljanske dolžnosti. In prav zato danes, več kot stoletje pozneje, njegov duh še vedno navdihuje tudi pripadnike Slovenske vojske, ki nadaljujemo njegovo poslanstvo - služiti domovini," je dejal brigadir Paternus. Slovenska vojska po njegovih besedah ni le varuh miru in varnosti, temveč tudi zanesljiv člen v sistemu zaščite in reševanja, kar vedno znova dokazuje s pomočjo ob poplavah, požarih, neurjih, žledolomih in drugih nesrečah in tako stopi ob bok gasilcem, civilni zaščiti, policiji in prostovoljcem.

General Rudolf Maister FOTO: Bobo icon-expand

Čeprav danes, drugače kot v Maistrovem času, živimo v miru, po besedah Paternusa ne smemo pozabiti, da se svet okoli nas lahko hitro spremeni in da varnost ter ohranitev suverenosti lahko postaneta življenjskega pomena. "Mogoče bi general Maister za sedanje obdobje dejal, da številčno majhen narod lahko preživi le, če zna pravočasno prepoznati grožnje in se jim odločno postaviti po robu," je še dodal. Ob tem je Paternus v ospredje postavil tudi domoljubje, ki je po njegovih besedah tudi pripravljenost, da stopimo skupaj, ko je to potrebno, in da ohranjamo vrednote, na podlagi katerih obstajamo kot narod in od osamosvojitve naprej kot država. Zato je dan Rudolfa Maistra dan, ko se spomin prepleta s sedanjostjo, tudi dan, ko pogledamo nazaj s ponosom in naprej z zaupanjem - ker vemo, da smo dediči modrosti in poguma, ki ju je izžareval general Maister.

Poseben poklon v Mariboru in Kamniku

Že v četrtek se je obrambni minister Borut Sajovic Maistrovi viziji, pogumu ter prispevku k oblikovanju slovenske državnosti poklonil s položitvijo venca pri spomeniku generala Maistra pred ministrstvom, kjer sta to storili tudi delegaciji Mestne občine Ljubljana in Zveze društev general Maister. General je imel pomembno vlogo predvsem v zgodovini Maribora, kjer je Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor prav tako v četrtek pripravilo spominsko slovesnost. Venec k spomeniku je položil župan Saša Arsenovič, v petek pa so spominsko slovesnost s položitvijo venca na Maistrovo grobnico pripravili tudi na pobreškem pokopališču. V generalovem rojstnem mestu Kamniku je spominska slovesnost prav tako potekala že v četrtek, na njej pa so podelili spominska priznanja za zasluge pri ohranjanju spomina, sporočilnosti in veličine generala, ki jih že nekaj let skupaj podeljujejo Občina Kamnik, Mestna občina Maribor in Zveza društev general Maister. Letos so jih prejeli Vojaški muzej SV, Marjeta Humar, Borut Marjan Sturm in Drago Fras.

Borec za severno mejo