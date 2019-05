Duhovnik jo je zlorabil na 11. rojstni dan: To je moje darilo

Civilna iniciativa Dovolj.je je v treh mesecih delovanja prejela prijave zoper 15 različnih duhovnikov z imeni in priimki in dve anonimno brez navedbe duhovnika. Do sedaj je iniciativa vložila kazenske ovadbe zoper sedem duhovnikov.

Tako svojo zgodbo pripoveduje ženska, ki naj bi jo kar osem let zlorabljal duhovnik Marjan Zupanc. Zaradi prijav zlorabe je Cerkev Zupanca kar štirikrat premestila v drugo faro. "Odreveniš. Nemočen si. Ko sem to povedala doma, mi nihče ni verjel. Dogajalo se je približno osem let. Dokler ni odšel iz župnije."



Ta zgodba ni osamljen primer, so danes opozorili v civilni iniciativi Dovolj.je. Barbara Komparaje na svoj 11. rojstni dan doživela, kar ne bi smel nihče. Posilstvo. In to duhovnika, ki ji je rekel, da je to njegovo darilo. Spregovoriti se je odločila, da opogumi druge žrtve in jim da vedeti, da niso same. "Po sami zlorabi sem živela dvojno življenje. Na zunaj nenehen nasmeh na obrazu, na znotraj bolečina in žalost," je povedala in s prstom pokazala na patra Paskala Jožefa Pršo, ki še vedno službuje, kljub temu da so primer obravnavali znotraj cerkve.

Deloval je v Vipavskem Križu, Vipavski dolini, Martjancih in v Medžugorju. Nadrejeni so potrebovali dve leti, da so mu prepovedali stik z mladoletnimi, do danes pa, tako Kompara, ni bil sankcioniran. Od letos deluje v škofiji Murska Sobota.

Kompara je potrebovala več let, da je iz sebe sčistila vsa gnus, dotike in poljube, rane so bile tako globoke, da je morala poiskati strokovno pomoč. Po več letih je storilcu odpustila. A brazgotina ostaja - še posebej, ker jo je sodni sistem pustil na cedilu. "Ko sem zmogla o zlorabi spregovoriti, je bilo dejanje po civilnem pravu že zastarano. Ne razumem kako lahko dejanja zastarala, ko ti odrasla oseba kot otroku za vedno rani telo in ubije dušo," se sprašuje.

Zato se je odločila za cerkveno prijavo. A se tu skoraj vedno zaplete. Pri tovrstni prijavi se mora namreč najprej odzvati škof, zadevo prek ekspertne skupine preiskati in jo poslati v Rim. Kar pa se ne zgodi vedno.

"Predstojniki so vrata popolnoma zaprli in mislim da jih je zelo zelo strah. In mislim da ne upajo stvarem pogledat resnično v obraz," meni član iniciative Matej Križanič. In čeprav so skušali člani civilne iniciative stopiti v stik s škofom Stanislavom Zoretom, da bi vseeno sprožili cerkveni postopek, jim je ta dejal: "Janez jaz vas ne bom sprejel, tebe pa tvoje iniciative. Bom pa sprejel žrtve, pa njihove domače," je povedal duhovnikJanez Cerar, tudi sam žrtev zlorabe. Storilec naj bi bil Jože Planinšek, član misijonske družbe Lazaristov. Zoper slednjega so na iniciativi podali štiri prijave zaradi spolne zlorabe, poroča STA.



In dokler žrtve same ne bodo prišle do škofov ali ekspertne skupine, cerkev njihovih primerov ne bo obravnavala. Še pred tem pa mora biti sprožen civilni postopek. "Seveda je pa potem vse odprto, da se tudi ta cerkvena preiskava lahko začne," je pojasnil član ekspertne skupine Slovenske škofovske konference Andrej Naglič.

Danes so žrtve s prstom pokazale na te tri duhovnike. Proti vsem je že bil sprožen postopek, za komentar pa danes niso bili na voljo.