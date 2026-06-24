Duhovnika med mašo na Planici pičila osa, zaradi hude reakcije umrl

"Kot strela z jasnega nas je zadela novica, da je zaradi reakcije po piku ose med sveto mašo na Planici umrl naš župnik Robi," so na družbenem omrežju zapisali v župniji sv. Jožefa Delavca Rače, kjer je služboval pokojni duhovnik Robert Emeršič. Mariborski škofijski duhovnik, ki je služboval v Račah in v Framu, je, kot so sporočili, umrl 14. junija. "Naenkrat smo bili postavljeni pred čisto novo in težko situacijo. Potrebno je bilo organizirati vse za slovo, pogreb, molitev, svete maše v župnijah ...," so dodali ter se v zapisu zahvalili vsem, ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi njegovega slovesa, in vsem, ki so se slovesa udeležili. "Hvala vsem in vsakemu posebej za vse, kar je in kar še bo dobrega naredil za naši župniji. Življenje v obeh župnijah gre naprej, ampak verjetno malo drugače, kot je bilo do sedaj, ko smo imeli Robija. Na vseh nas je, da stopimo skupaj in poskrbimo, da bosta župniji delovali še bolje, ker si je tako želel Robi. Dragi župnik Robi, počivaj v miru," so še zapisali.

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Nadškofija Maribor je medtem sporočila, da se je Emeršič, ki je umrl v 52. letu starosti, v 18-letni duhovniški službi "z vsemi močmi prizadeval pričevati za vrednote evangelija" ter da je veliko storil za lepoto svetišč in bogoslužnih prostorov. "Njegove priprave na obhajanje bogoslužja so bile temeljite, pa tudi s svojim prijaznim značajem in optimizmom je povsod prinašal upanje," so sporočili.

Kaj storiti ob piku nevarne žuželke?

Prav v poletnih mesecih se pogosteje soočamo z nevarnostjo žuželk, ob piku katerih se najpogosteje pojavi lokalna reakcija v obliki rdečine, otekline, bolečine ali srbečice. Pik komarja običajno povzroči manjšo srbečo izboklino, medtem ko so piki čebel, os in sršenov praviloma bolj boleči, bolj nevarni in jih spremlja tudi izrazitejša oteklina. Strokovnjaki opozarjajo, da je treba ločiti med običajno reakcijo in alergijsko reakcijo. Na alergijo lahko kažejo izpuščaji po telesu, otekanje obraza, ustnic ali oči, hripavost, težko dihanje, omotica oziroma padec krvnega tlaka. V takšnih primerih je potrebna takojšnja zdravniška pomoč, alergiki pa morajo uporabiti adrenalin, če ga imajo predpisanega.

Med domačimi ukrepi se pogosto omenjata soda bikarbona pri čebeljem piku in limona ali kis pri osjem piku, vendar gre za ljudske metode, katerih učinkovitost ni znanstveno potrjena!