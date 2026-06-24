Duhovnika med mašo na Planici pičila osa, zaradi hude reakcije umrl

"Kot strela z jasnega nas je zadela novica, da je zaradi reakcije po piku ose med sveto mašo na Planici umrl naš župnik Robi," so na družbenem omrežju zapisali v župniji sv. Jožefa Delavca Rače, kjer je služboval pokojni duhovnik Robert Emeršič.
Mariborski škofijski duhovnik, ki je služboval v Račah in v Framu, je, kot so sporočili, umrl 14. junija. "Naenkrat smo bili postavljeni pred čisto novo in težko situacijo. Potrebno je bilo organizirati vse za slovo, pogreb, molitev, svete maše v župnijah ...," so dodali ter se v zapisu zahvalili vsem, ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi njegovega slovesa, in vsem, ki so se slovesa udeležili.
"Hvala vsem in vsakemu posebej za vse, kar je in kar še bo dobrega naredil za naši župniji. Življenje v obeh župnijah gre naprej, ampak verjetno malo drugače, kot je bilo do sedaj, ko smo imeli Robija. Na vseh nas je, da stopimo skupaj in poskrbimo, da bosta župniji delovali še bolje, ker si je tako želel Robi. Dragi župnik Robi, počivaj v miru," so še zapisali.
Nadškofija Maribor je medtem sporočila, da se je Emeršič, ki je umrl v 52. letu starosti, v 18-letni duhovniški službi "z vsemi močmi prizadeval pričevati za vrednote evangelija" ter da je veliko storil za lepoto svetišč in bogoslužnih prostorov. "Njegove priprave na obhajanje bogoslužja so bile temeljite, pa tudi s svojim prijaznim značajem in optimizmom je povsod prinašal upanje," so sporočili.
Kaj storiti ob piku nevarne žuželke?
Prav v poletnih mesecih se pogosteje soočamo z nevarnostjo žuželk, ob piku katerih se najpogosteje pojavi lokalna reakcija v obliki rdečine, otekline, bolečine ali srbečice. Pik komarja običajno povzroči manjšo srbečo izboklino, medtem ko so piki čebel, os in sršenov praviloma bolj boleči, bolj nevarni in jih spremlja tudi izrazitejša oteklina.
Strokovnjaki opozarjajo, da je treba ločiti med običajno reakcijo in alergijsko reakcijo. Na alergijo lahko kažejo izpuščaji po telesu, otekanje obraza, ustnic ali oči, hripavost, težko dihanje, omotica oziroma padec krvnega tlaka. V takšnih primerih je potrebna takojšnja zdravniška pomoč, alergiki pa morajo uporabiti adrenalin, če ga imajo predpisanega.
Za lajšanje običajnih simptomov je priporočljivo hlajenje mesta pika z mrzlim obkladkom ali ledom. Srbečico in oteklino lahko ublažijo tudi antihistaminski geli oziroma kreme, pri močnejših reakcijah pa zdravniki priporočajo uporabo kortikosteroidnih mazil po posvetu z zdravnikom.
Kaj pa, če je reakcija huda? V primeru alergijske reakcije na pik čebele ali ose je nujno, da se čim prej pokliče reševalce, če pa ima oseba pri sebi zdravila ali injekcijo proti alergiji, naj slednje nemudoma uporabi, narekujejo na Viziti.
Največja nevarnost za alergike je, če doživijo anafilaktični šok, ki lahko vodi v smrt. Tega se lahko prepozna po težavah z dihanjem, slabosti, bruhanju, driski, vrtoglavici, šibkemu in hitremu utripanju srca, nenadnemu padcu krvnega tlaka ter nezavesti. V takšnih primerih lahko alergikom pomaga tudi hiter vbrizh adrenalina, ki ga včasih nosijo s seboj v obliki svinčnika.
Pike žuželk lahko sicer preprečimo z nošenjem dolgih oblačil, uporabo repelentov ter previdnostjo pri pitju sladkih pijač iz pločevink ali steklenic, saj se v njih pogosto skrivajo ose. Posebna previdnost je priporočljiva predvsem v poletnih mesecih, ko je aktivnost žuželk največja.
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da ose in čebele rade lezejo v kozarce in pločevinke, zato morajo biti osebe še posebej pozorne, da katere ne pogoltnejo. Ob piku žuželke v usta, jezik ali grlo lahko nastane oteklina, ki oteži dihanje in je zelo nevarna. NIJZ zato svetuje, da na piknikih in ob prisotnosti žuželk pijačo pijemo le po slamici.
"Če osa ali čebela prileti do nas, ne mahamo z rokami in ne zganjamo hrupa, pač pa ostanemo mirni in žuželka bo hitro odletela drugam," še dodajajo ter svetujejo, da se osebe zaščitijo tudi pred klopi, ki se največkrat nahajajo v travi, grmovju in gozdni podrasti.